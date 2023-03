Cotemar: 11 años como Empresa Socialmente Responsable

/COMUNICAE/

El distintivo como Empresa Socialmente Responsable le es entregado a Cotemar por 11 años consecutivos. Cotemar es una empresa sustentable, comprometida permanentemente con el bienestar de sus colaboradores, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera y el cuidado del medio ambiente

Nuevamente y por 11 años consecutivos, Grupo Cotemar ha obtenido el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), reconociendo la labor que realiza la empresa al implementar la responsabilidad social en sus políticas y procesos, promoviendo una cultura de sosteniblidad, gobernanza y de protección al medio ambiente; así como respetando los derechos de los colaboradores y atendiendo las necesidades y expectativas de los grupos de interés.

El Distintivo ESR es un reconocimiento otorgado cada año en México por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE, y consiste en un proceso de diagnóstico de diversas áreas de la empresa, que es verificado por el Cemefi, el cual se refrenda anualmente -y es más riguroso cada año- para mantener vigente la cultura de la responsabilidad corporativa. El Distintivo ESR acredita a la empresa ante sus colaboradores, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad, como una organización comprometida públicamente con la responsabilidad social.

Colaboradores de Cotemar comentaron que se sienten orgullosos en formar parte de una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo social de las comunidades.

Desde hace más de 44 años son una empresa sustentable, comprometida permanentemente con el bienestar de su gente, así como con el desarrollo de las comunidades en las que operan y el cuidado del medio ambiente.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

Visitar la página web: www.cotemar.com.mx / https://sostenibilidad.cotemar.com.mx/

