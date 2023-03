Las barreras no arancelarias en el comercio exterior mexicano. Cómo superarlas

En el contexto del comercio internacional, las barreras no arancelarias son aquellas que dificultan o impiden el acceso de los productos de un país a los mercados de otro. A diferencia de los aranceles, que son impuestos directos a los bienes importados, las barreras no arancelarias son más difíciles de identificar y combatir. México, como economía abierta y exportadora, enfrenta diversas barreras no arancelarias en sus relaciones comerciales con otros países.

A continuación analizaremos algunas de las principales barreras no arancelarias que enfrenta México y daremos algunas recomendaciones para superarlas.

Una de las barreras no arancelarias más comunes es la regulación técnica, que establece los requisitos que deben cumplir los productos importados para ser comercializados en el mercado del país receptor. Esto incluye aspectos como el tamaño, peso, composición, etiquetado, certificación, entre otros. México ha sido criticado por imponer regulaciones técnicas que dificultan el acceso de productos extranjeros a su mercado. De hecho, en 2020, México recibió 48 notificaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por este tipo de barreras no arancelarias.

Otra barrera no arancelaria común es la licencia de importación, que es un permiso otorgado por el gobierno del país importador para permitir la entrada de un producto al mercado. En México, el proceso de obtención de una licencia de importación es complejo y a menudo tardado, lo que desincentiva a los exportadores extranjeros a vender en el mercado mexicano. De acuerdo con la OMC, México recibió 41 notificaciones en 2020 por este tipo de barrera no arancelaria.

Además, existen otras barreras no arancelarias, como las normas de origen, las cuotas de importación, las medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. Todas ellas dificultan la entrada de productos extranjeros al mercado mexicano y, por lo tanto, limitan las oportunidades de exportación de otros países.

Para superar estas barreras es necesario tomar algunas medidas. En primer lugar, se debe fortalecer el diálogo y la cooperación entre los países en el marco de la OMC y otros acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales. Es importante que se realicen consultas y se llegue a acuerdos sobre la regulación técnica, las licencias de importación y otras barreras no arancelarias. También es fundamental que se facilite el intercambio de información y la transparencia en los procesos de regulación y obtención de licencias.

En segundo lugar, es importante que se promueva la certificación y la armonización de los estándares técnicos y de calidad entre los países. Esto facilitaría el acceso de los productos extranjeros a los mercados y reduciría los costos de cumplimiento para los exportadores.

En tercer lugar, se debe impulsar la capacitación y la educación sobre las regulaciones técnicas y otras barreras no arancelarias. Tanto los exportadores como los importadores deben conocer las regulaciones y cómo cumplirlas para poder operar en el mercado de manera eficiente.

Redacción Mexicomex.com