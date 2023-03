Cotemar recibe distintivo Empresa de Diez Plus del Infonavit

/COMUNICAE/

Grupo Cotemar recibió la certificación Empresa de Diez Plus, programa con el que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reconoce y ofrece beneficios a las empresas que muestran compromiso con sus trabajadores al crear empleos de calidad y favorecen el desarrollo económico del país

La certificación se otorga a Cotemar debido a su excelente cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el Infonavit, y permite beneficios adicionales a los trabajadores que formalicen su crédito de vivienda ante el Instituto.

«En Cotemar estamos comprometidos en brindar condiciones laborales favorables para que la calidad de vida de nuestros colaboradores, y por ende de sus familias, sea equitativa y contribuya al desarrollo profesional y humano, por ello, nos sentimos orgullosos de esta certificación», señaló un vocero interno de la compañía.

Con más de 44 años de experiencia, Cotemar mantiene un compromiso permanente con el bienestar de su gente, al promover un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable, con mejor calidad de vida para sus colaboradores y familias.

