El largometraje «Tell It Like a Woman» se proyecta en la alfombra roja del Festival de Cine de Italia de Los Ángeles antes de su nominación al Oscar a la mejor canción original

LATINOAMÉRICA (Marzo 9 de 2023). La estrella internacional de cine Jacqueline Fernandez llegó a la 18ª edición del Festival de Cine, Moda y Arte de Los Ángeles acompañada por el productor de Hollywood Andrea Iervolino. El evento incluyó un estreno de alfombra roja, una proyección y una sesión de preguntas y respuestas de la película Tell It Like A Woman.

Tell It Like A Woman es un largometraje compuesto por siete cortometrajes dirigidos por un grupo internacional de mujeres cineastas de Italia, Japón y Estados Unidos. Cada segmento es una historia «sobre mujeres, por mujeres, para todas». El reparto está formado por actrices de renombre internacional como Jennifer Hudson, Marcia Gay Harden, Eva Longoria, Cara Delevingne y Jaqueline Fernández, entre otras.

El proyecto es una colaboración con We Do It Together, una productora cinematográfica sin ánimo de lucro que aboga por la igualdad de género, fundada por la productora Chiara Tilesi. La película ha sido producida por ILBE, que incluye a los productores Andrea Iervolino, Chiara Tilesi, Lucas Akoskin y Monika Bacardi. La película está actualmente nominada al Oscar a la mejor canción original por el tema «Applause», escrito por Diane Warren e interpretado por Sofia Carson.

Durante la ceremonia de entrega de premios del Festival Italia de Los Ángeles, que se celebró en el Teatro Chino de Los Ángeles, Andrea Iervolino recibió el Premio a la Excelencia Italia de Los Ángeles y Jacqueline Fernandez el Premio Humanitario Italia de Los Ángeles. En el acto también se entregaron otros premios a Mike White, Sabrina Impacciatore, Ferzan Ozpetek, Maria Sole Tognazzi y Pippo Mezzapesa.

