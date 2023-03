Factor Wellbeing busca a las empresas con mejores prácticas en bienestar para sus colaboradores

/COMUNICAE/

El Instituto de Ciencias del Bienestar Integral de Tecmilenio y AMEDIRH (Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos), lanzan la convocatoria 2023 de Factor Wellbeing. La certificación acredita a las organizaciones que promueven estrategias de bienestar y cultura organizacional entre sus colaboradores desde 2021

El bienestar de la fuerza laboral, su salud física y emocional, son temas que cobraron gran relevancia a raíz de la pandemia de coronavirus; y hoy, a tres años del confinamiento, y con nuevos modelos de trabajo presencial, hibrido y remoto, varias empresas implementaron prácticas que han ayudado a mejorar notablemente la calidad de vida de los colaboradores.

Datos del «State of the Global Workplace Report 2022», realizado por Gallup Inc., muestran que el 33% de los empleados a nivel global han prosperado en su bienestar general, y esto se ve directamente relacionado con el compromiso y resultados de su desempeño. De acuerdo con la consultora, los empleados de la Generación Z y los Millenials, desean un empleador que se preocupe por su bienestar.

Desde 2021, el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral (ICBI) creó Factor Wellbeing, un distintivo que reconoce a las organizaciones que invierten en el bienestar de sus colaboradores a través de prácticas positivas acreditando a aquellas que cumplen con los estándares más altos de bienestar.

En esta tercera edición, el ICBI concreta una alianza con (AMEDIRH) la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos cuyo objetivo es destacar e impactar a más organizaciones positivas.

Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral, comparte que cuando se habla de bienestar organizacional, se busca medir todo aquello que se puede mejorar. «Las experiencias positivas en el trabajo tienen un buen impacto en los resultados del negocio; los líderes deben considerar en sus estrategias de talento la mejora constante de su prácticas y programas implementados al interior de la organización».

Por su parte, Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIRH Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos destacó que a través de esta alianza, apoyarán en todo el proceso de certificación de las empresas que deseen participar; «nos enorgullece sumar esfuerzos con el ICBI a favor de las organizaciones positivas, y avalar las experiencias de sus equipos de trabajo».

Trabajar en el bienestar laboral incluye trabajar en la motivación laboral, el liderazgo y trabajo en equipo. El bienestar laboral está directamente relacionado con la cultura organizacional y esto involucra, buena comunicación, planificación, trabajo en equipo, entre otros; destacaron los especialistas.

El distintivo Factor Wellbeing integra diferentes dimensiones del bienestar. Para evaluar a las empresas se emplea el modelo BEAT, creado por investigadores del instituto y que está compuesto por cuatro dimensiones del bienestar: Bienestar organizacional, Enfoque en liderazgo positivo, Ambientes positivos y Trabajo significativo.

Las empresas interesadas en obtener el distintivo Factor Wellbeing, pueden inscribirse en https://factorwellbeing.cienciasdelafelicidad.mx/registro

