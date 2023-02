Recibe Cotemar reconocimiento "Empresas Excepcionales 2022"

/COMUNICAE/

Grupo Cotemar recibió el Reconocimiento Empresas Excepcionales 2022, Prácticas con Dimensión Social, por la implementación de su Sistema Integral de Ética, como buena práctica

Realizado por segunda ocasión, el Reconocimiento Empresas Excepcionales es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Voz de las Empresas, y el Instituto para el Fomento a la Calidad, con el cual se busca reconocer las prácticas sobresalientes de dimensión social, así como la capacidad de resiliencia y transformación de las empresas para difundir y aprender de sus historias de éxito.

Grupo Cotemar fue reconocida como buena práctica en la categoría Impulsar la Transparencia por la práctica Sistema Integral de Ética que refleja los esfuerzos de la empresa desde la perspectiva de dimensión social, con el objeto de promover los principios éticos, asegurar su cumplimiento, así como comunicar y difundir los mecanismos de denuncia de cualquier hecho que viole algún precepto del Código de Ética y Conducta o cualquier incumplimiento de las políticas y lineamientos de índole ético de la empresa a todos sus grupos de interés.

«Grupo Cotemar contribuye al desarrollo responsable del sector empresarial en México, trabajando en estricto apego a nuestro Código de Ética y Conducta, el cual rige nuestro actuar, así como asegurando el cumplimiento y la observancia de la legislación aplicable en diversas materias. Este reconocimiento que recibimos hoy es muestra de la fortaleza de nuestros procesos éticos y transparentes y nos insta a seguir innovando e implementando prácticas que continúen fortaleciendo nuestro Sistema Integral de Ética», comentó un vocero interno de la compañía.

La selección final de las prácticas ganadoras fue realizada por un Consejo de Premiación conformado por representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios, Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento a la Calidad quienes realizaron el proceso sin conocer la identidad de las empresas participantes, con el objeto de garantizar una decisión objetiva y transparente, basada en la propuesta del Grupo Evaluador, los méritos de las prácticas y el consenso del Consejo de Premiación.

El reconocimiento Empresas Excepcionales de este año al Sistema Integral de Ética de Cotemar, confirma los compromisos de la empresa ante sus colaboradores, accionistas, Consejo de Administración, clientes, proveedores, gobierno, socios comerciales, asociaciones civiles y comunidades donde se tiene presencia.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

