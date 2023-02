Cotemar recibe certificación IQNet SR10

/COMUNICAE/

Grupo Cotemar recibió la certificación IQNet SR10, la cual verifica y valida la implementación del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, siendo la primera empresa en México en contar con dicha certificación y la única del sector energético en certificar un sistema de ese tipo

Otorgada por la casa certificadora AENOR, la certificación IQNet SR10 es una norma de alto nivel conforme a la especificación IQNet SR10:2015, del mismo valor de una ISO, la cual valida los compromisos que tiene Cotemar ante sus accionistas, Consejo de Administración, empleados, clientes, proveedores, gobierno, socios comerciales, asociaciones civiles y comunidad donde se tiene presencia; así como hace evidente el compromiso de la empresa en materia de derechos humanos, anticorrupción, impactos sociales y ambientales.

El Sistema de Gestión de Responsabilidad Social asegura un enfoque en el desarrollo sostenible en las dimensiones de ética, económica, ambiental y social, conforme a las especificaciones de la norma aplicable, atendiendo al cumplimiento de rubros como: transparencia y cumplimiento de acuerdos contractuales; trato justo y no discriminación; condiciones de trabajo, salarial y contrato; salud y seguridad industrial; formación y capacitación; atención a clientes; mecanismos de confidencialidad y protección de datos; mecanismos de calidad, seguridad y protección al ambiente; mecanismos anticorrupción; condiciones de pago transparentes; no injerencia en asuntos políticos; cumplimiento fiscal; medición de impacto ambiental; mecanismos de preservación y restauración del ecosistema; prevención de contaminación, reciclaje y uso eficiente de recursos, entre otros.

Cotemar, como proveedor de PEMEX desde hace más de 44 años, opera bajo los más altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional, sumando más de veinte certificaciones y estándares nacionales e internacionales de operación.

