Automatización de procesos, geointeligencia y la nube para fortalecer el ecosistema empresarial: XBrein

Las nuevas tecnologías están ayudando a las empresas a aumentar la productividad y el volumen de sus negocio

Cada vez es mayor la importancia de la tecnología en las empresas por su capacidad para ayudar a cubrir necesidades de forma más ágil y eficiente. Cualquier compañía requiere definir claramente estrategias productivas, comerciales, de marketing y de experiencia con el cliente, para lograr tener éxito; La Tecnología Inteligente (TI), aplicada de manera adecuada y conveniente, puede ser la clave para que estas estrategias cumplan sus objetivos.

Según una encuesta realizada por la empresa digital SAP, el uso de TI es una tendencia irreversible en todo el mundo; las empresas buscan optimizar su operatividad en todas sus áreas mediante el uso cada vez mayor de TI; donde las que más utilizan son:

Internet de las Cosas (IoT): 92%

Inteligencia Artificial (IA): 78%

Machine Learning: 77%

Realidad Aumentada/Virtual: 70%

Blockchain: 68%

Estas soluciones proporcionan capacidades integrales de desarrollo de herramientas para extender, integrar y construir aplicaciones innovadoras en menor tiempo. Además, gracias al uso de Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning, Internet de las cosas (IoT) se pueden resolver problemas del sector público y privado como movilidad, producción de alimentos, cadena de suministro, entre otros.

De acuerdo con la consultora McKinsey, se estima un potencial en el impacto económico del Internet de las Cosas de entre $3.9 a $11.1 billones de dólares para 2025. ​ Lo mismo ocurre con la Inteligencia Artificial, que, de acuerdo con el estudio «The New Physics of Financial Services» del World Economic Forum, se estima que para 2023 la inversión en IA ascienda a 10 mil millones de dólares, tan solo en el sector financiero. De ahí la importancia de impulsar el desarrollo de soluciones y herramientas innovadoras que permitan a las empresas competir en la economía digital.

XBrein, empresa especializada en transformar la big data en conocimiento aplicable, cuenta con un cerebro integrado por algoritmos predictivos que facilitan la toma de decisiones de negocio. Su plataforma ofrece una capacidad de almacenar más de 1.000 bases de datos (demográficas, socioeconómicas, comerciales, de competencia, etc.). En conjunto con la elaboración de cartografía digital y la integración de algoritmos geoestadísticos, transforman la información conocer probabilidades de comportamiento que ayuden a la toma de decisiones y a generar un análisis de red actual de comercios, benchmark de la competencia y cientos de análisis territoriales, espaciales y comerciales.

«Contar con la información necesaria a la hora de tomar decisiones en un negocio es fundamental. Poner la tecnología a disposición de las empresas y organizaciones para cumplir con esa necesidad, es lo que XBrein ha logrado realizar con sus clientes en el último tiempo de la mano de la geointeligencia. Gracias a la integración de la inteligencia artificial se puede sacar el máximo provecho a los datos y ponerla a disposición de los clientes con el fin de ser un pilar fundamental en el crecimiento de sus negocios», comentó Faustino Ortega Orgaz Country Manager y VP de X BREIN en México.

