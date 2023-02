SKYX adquiere un conglomerado estratégico de comercio electrónico de iluminación con 86 millones de dólares de ingresos y 64 sitios web

Los pagos de la adquisición incluirán hasta 5.223.991 acciones ordinarias de SKYX y 8 millones de dólares en efectivo al cierre, financiados en su totalidad por dos importantes inversores existentes de SKYX, con un pago adicional en efectivo diferido de 4 millones de dólares un año después del cierre

LATINOAMÉRICA (Febrero 7 de 2023). SKYX Platforms Corp. (NASDAQ:SKYX) (d/b/a «Sky Technologies») SKYX, una empresa de tecnología de plataforma altamente disruptiva con más de 60 patentes emitidas y pendientes a nivel mundial con la misión de hacer que los hogares y los edificios sean seguros e inteligentes como el nuevo estándar, anunció hoy que firmó un acuerdo de adquisición definitivo para adquirir Belami, un conglomerado de comercio electrónico de iluminación y decoración del hogar estratégico, rentable y establecido con 86 millones de dólares en ingresos y 64 sitios web.

La adquisición del conglomerado estratégico de comercio electrónico de iluminación y decoración del hogar servirá a SKYX como plataforma de marketing y crecimiento que se espera haga avanzar en años el plan de negocio de SKYX, proporcione varios canales de distribución, incluyendo a clientes minoristas, constructores y profesionales, así como mejore significativamente los márgenes brutos de los productos de SKYX.

Los pagos de la adquisición incluirán un total de hasta 5.223.991 acciones ordinarias de SKYX y 8 millones de dólares en efectivo al cierre, que han sido financiados en su totalidad por dos importantes inversores existentes de SKYX, con un pago adicional en efectivo diferido de 4 millones de dólares un año después del cierre.

La parte en acciones incluirá 2.018.692 acciones restringidas que se entregarán a los accionistas vendedores de Belami al cierre y un pago adicional de hasta 2.233.331 acciones restringidas que se entregarán a los accionistas vendedores un año después del cierre. Las acciones entregadas están sujetas a cláusulas de bloqueo y fuga.

Además, SKYX ha acordado emitir, tras el cierre, 498.445 unidades de acciones restringidas, 473.523 acciones restringidas y opciones de compra de 300.000 acciones ordinarias a empleados, asesores y directivos de Belami. La parte en acciones de la adquisición refleja un total de 16 millones de dólares. SKYX ha realizado un depósito de 1 millón de dólares en una cuenta bloqueada a la firma.

SKYX también ha acordado asumir el contrato de préstamo de Belami con PNC Bank, National Association, consistente en una línea de crédito renovable disponible de 2,0 millones de dólares y un préstamo a plazo de aproximadamente 2,5 millones de dólares.

En relación con esta adquisición, el 6 de febrero de 2023, SKYX ha cerrado una oferta de colocación privada de pagarés convertibles, sujeta al cierre de la adquisición, por un importe principal agregado de 8,1 millones de dólares, con una cobertura de garantías del 50% a un importante inversor de SKYX que ha invertido más de 6,0 millones de dólares en esta colocación privada. La oferta de colocación privada fue liderada por dos inversores existentes. La adquisición ha sido aprobada por el consejo de administración de SKYX y se espera que se cierre en los próximos meses, sujeta a las condiciones de cierre.

Rani Kohen, fundadora y presidenta ejecutiva de SKYX Platforms, ha declarado: «Creemos que la firma de este acuerdo estratégico de adquisición de comercio electrónico llevará a nuestro negocio años por delante de lo previsto, además de servir como una tremenda plataforma de marketing que mejorará la educación y la concienciación sobre los aspectos de seguridad y las funciones inteligentes de nuestros galardonados productos de techo plug and play. Además, esperamos que acelere significativamente la distribución de nuestros productos a los canales minorista y profesional.»

Acerca de SKYX Platforms Corp.

Dado que la electricidad es un estándar en todos los hogares y edificios, su misión es hacer que los hogares y edificios sean seguros-avanzados e inteligentes como el estándar.

SKYX Platforms Corp. (NASDAQ:SKYX) cuenta con una serie de tecnologías de plataforma avanzadas-seguras-inteligentes altamente disruptivas, con más de 60 patentes estadounidenses y mundiales y solicitudes de patente pendientes. Sus tecnologías hacen hincapié en la alta calidad y la facilidad de uso, al tiempo que mejoran significativamente tanto la seguridad como el estilo de vida en hogares y edificios. Creen que sus productos son necesarios en todas las habitaciones de los hogares y otros edificios de Estados Unidos y del mundo.

