Trustifi presenta un complemento en español para sus soluciones premiadas de ciberseguridad

Trustifi agrega su primer módulo de idioma extranjero que traduce todas las instrucciones y datos, lo que le permite expandir su presencia global en los países de habla hispana

Un importante proveedor de seguridad de correo electrónico SaaS, Trustifi, anuncia que lanzará un nuevo módulo complementario en español para su mejor solución de seguridad de correo electrónico en su clase, que incluye Inbound Shield (Escudo de Entrada), Data Loss Prevention (Prevencion de Perdiada de Data) y Email Encryption (Correos Cifrados) de Trustifi. El complemento muestra simultáneamente las traducciones de todo el texto y las instrucciones relacionadas con el uso de las soluciones de Trustifi al español, lo que permitira que los usuarios de habla hispana utilicen el software fácilmente. El complemento en español ya está disponible y se incluirá automáticamente en el conjunto de soluciones de Trustifi para todos sus clientes, sin costo adicional.

Gracias a este complemento, la protección de datos galardonada de Trustifi ahora se puede comercializar con éxito en una variedad de países que afirman que el español es su idioma nativo, incluida gran parte de América Central y del Sur, áreas de Europa; así como acomodar un segundo idioma para las áreas de habla hispana de los Estados Unidos. Este es el primer módulo de idioma extranjero que Trustifi ha introducido hasta el momento, lo que le permite a la empresa expandir su presencia geográfica y, en consecuencia, sus ingresos.

«Las amenazas globales a la seguridad cibernética continúan siendo más devastadoras y difíciles de detectar a través de soluciones tradicionales, como las que se basan en pasarelas de seguridad y técnicas de listas negras. Trustifi está viendo una gran cantidad de actividad de clientes en el mercado latinoamericano, donde las empresas buscan soluciones de ciberseguridad más efectivas», dijo Rom Hendler, director ejecutivo y cofundador de Trustifi. «Trustifi aborda estas amenazas de manera mucho más integral que las soluciones tradicionales a través de poderosas herramientas basadas en IA. Con un nuevo complemento en español, podemos extender el poder de estas tecnologías sofisticadas a una gama de usuarios más amplia e inclusiva, brindando una protección superior a una geografía más amplia. Estamos encantados de mejorar las capacidades de nuestras mejores soluciones».

Trustifi asistirá a una serie de eventos en el mercado latinoamericano en 2023, incluidos los eventos Get Cybersecurity Smart en México, Argentina, Chile y Costa Rica. Trustifi actualmente atiende a clientes en países de todo el mundo, incluidos entre ellos Brasil, República Dominicana, Reino Unido, Holanda, India, Emiratos Árabes Unidos, China, Japón, Chipre, Filipinas, Nueva Zelanda y Australia, además de sus clientes en América del Norte.

Las soluciones de Trustifi han sido reconocidas con premios y reportajes en medios de fuentes prestigiosas como Expert Insights, la revista CRN, Source Forge, la American Business Association, los Golden Bridge Awards y la revista Channel Visions. Gartner® también reconoció a Trustifi como proveedor por su solución Outbound Shield, Inbound Shield y Email Account Compromise Detection en la Guía de mercado de Gartner para la seguridad del correo electrónico de 2021*.

Acerca de Trustifi

Trustifi es una empresa de ciberseguridad que ofrece soluciones entregadas en una plataforma de software como servicio. Trustifi lidera el mercado con los productos de seguridad de correo electrónico más fáciles de usar e implementar que brindan seguridad de correo electrónico entrante y saliente de un solo proveedor. El activo más valioso para cualquier organización, además de sus empleados, son los datos contenidos en su correo electrónico, y el objetivo clave de Trustifi es mantener los datos, la reputación y las marcas de los clientes a salvo de todas las amenazas relacionadas con el correo electrónico. Con Inbound Shield (Escudo de Entrada), Data Loss Prevention (Prevención de Perdida de Data) y Email Encryption (Correos Cifrados) de Trustifi, los clientes siempre están un paso por delante de los atacantes. www.trustifi.com https://trustifi.com/advanced-email-threats-landing-page-spanish/

