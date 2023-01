Rodolfo H Farías describe el nacimiento de la palabra en un poema

/COMUNICAE/

El escritor y neurólogo mexicano compara el desarrollo de una flor con la aparición de la palabra y su publicación logra colocarse entre los libros más vendidos en Amazon

En Línea De Tiempo: Vida De la Palabra, Rodolfo H Farías asimila los secretos del jardín y sus sombras para dar luz al texto. Maduro por su intención de representar la lírica de la vida buena que siempre tiene algo más que dar para que mañana sea mejor, porque vivir en el tallo y no salir, o permanecer en las células de la mente y no escribir habla de maneras muy difíciles de vivir… Su observación identifica que una flor tiene el poder de nivelar los ojos que la ven y hacer gentil al humano. «Por dentro siempre hay algo más para dar», asegura Farías.

Y así como no existe el mundo sin poesía (Invisible, Caligrama 2022) Farías se introduce en la biofísica de la termodinámica e invita a recomponer el desorden molecular, en la casa de la vida, a través del proceso creativo inmerso en l a vanguardia literaria ¨mirrealista¨ donde el cerebro supervisa cada palabra escrita. Publicado el 25 de diciembre próximo pasado Línea De Tiempo: Vida De La Palabra ingresa al presente convertido en best seller impulsado por su fuerza intuitiva. Capítulos que incluyen desde Entraste Por Mi Vista, Saliste Por Mi Temblor, hasta Un Silencio Palpable, dan consistencia al sonido persiguiendo a la luz cuya ambición no es mayor a las de las flores que quisieran diseminarse hasta cubrir la totalidad de la superficie terrenal. Farías requiere de lectores en búsqueda de los símbolos estéticos del misterio. De suficiente dopamina revitalizadora. Y piensa así porque ha visto las sombras de más allá, oído los murmures venideros. Cada flor tiene su idea. Contabiliza tiempos distintos. Que siempre haya letras para vivir. Abstracción en espejo a cierta temperatura.

Farías encarna una sobresaliente epifanía del jardín que muestra la relación con el mundo.

Línea de Tiempo destila los secretos del pensamiento suspendido en el pulso y abre la puerta en la oscuridad para que se pronuncie lo que antes no había tenido voz. Requiere que el movimiento anteriormente inmovilizado, acelere a las partículas primordiales para dosificar las sensaciones, Una voz que nace del asombro para alejarse de la penumbra hasta ganar espacio entre el gusto favorito de las inteligencias de las causas finales.

