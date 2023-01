“Partido de Adopción Mexicana”, la campaña de Thanks Agency y Refugio San Gregorio que ganó un EFFIE de ORO

La campaña realizada en beneficio de Refugio San Gregorio para promover la adopción de animales en situación de calle, que se viralizó durante las elecciones federales del 2021.

Fue galardonada como uno de los 8 premios Oro de la Edición 2022 de los Premios EFFIE, que reconocen a las campañas publicitarias y de comunicación más exitosas, rentables y efectivas

México, enero 3 de 2023. A inicios de diciembre, Thanks Agency, fue galardonada con uno de los reconocimientos más codiciados por los profesionales de la publicidad, la comunicación y el marketing: un Premio EFFIE de Oro, en la categoría Real Time Marketing.

La campaña “Partido de Adopción Mexicana (PAM)”, tuvo lugar durante las elecciones federales del año 2021, cuando un equipo de creativos publicitarios y profesionales de la comunicación decidieron explotar la poca aceptación de los partidos políticos y de sus candidatos por parte de los ciudadanos, para atraer visibilidad a Refugio San Gregorio y de la mano de Thanks Agency decidieron lanzar #CandidatosPerrones, creando así el Partido de Adopción Mexicana (PAM).

Su objetivo principal fue promover la adopción y generar conciencia del grave problema de maltrato animal: México se encuentra en la lista de los países con mayor tasa de abandono de animales de compañía, en el país más de 500 mil perros y gatos que año con año son abandonados a su suerte en las calles, según el INEGI, tan sólo el 30% de los 19.5 millones de los perros que existen en el país tienen dueño, en este contexto, el PAM tuvo un éxito rotundo.

“Esta campaña reitera nuestro objetivo de realizar campañas unforgettables buscando siempre desarrollar ideas que hagan que las marcas y las organizaciones no pasen desapercibidas en un mundo hiper saturado de contenidos de todo tipo”, apunta Ángel “Cheche” Rodríguez, Head of Creative en Thanks Agency.

La campaña inició el 24 de mayo en redes sociales de Refugio San Gregorio con cero pesos de inversión, pero se volvió viral en cuestión de horas, siendo reconocida en múltiples medios de comunicación nacionales e internacionales, además de influencers que se subieron a la campaña, de manera orgánica. Se consolidó como una campaña inolvidable y objeto de estudio por parte de académicos, gracias a que aprovechó muy bien el tiempo, el contexto cultural y la creatividad para difundir un mensaje muy importante: promover la adopción de perros y gatos.

Entre los candidatos perrunos destacaban promesas divertidas y que los caninos sí pueden cumplir, por ejemplo: “Yo sólo robo corazones”, “Doy lengüetazos no mordidas”, “Por más ladridos y menos mentiras”, Moveré la cola, lo firmo y lo cumplo”, “Quiero llegar los pinos… de tu casa”, entre otras.

“Desde que fui invitado a apoyar esta noble causa, me entusiasmó de inmediato ser Director de Comunicación Social por unos días, del partido político más noble y más honesto que ha existido en este país: el Partido de Adopción Mexicana (PAM) es el único en el que los candidatos si cumplen sus promesas”, señala Jorge Cervantes, responsable de Relaciones Públicas con Prensa para la campaña.

La categoría Real Time Marketing de los Premios EFFIE, es para todas las comunicaciones en las que las organizaciones, compañías, marcas o productos crean contenido de marketing y comunicación, sobre la marcha y sin una planificación exhaustiva, alrededor de un evento de actualidad. Los resultados se generan a partir de una conversación en tiempo real que tiene lugar en las redes sociales y en las plataformas de tiempo real, en respuesta a dicho evento.

“Esta magia pasa cuando cruzas elementos tan importantes en la sociedad, como lo es el amor a las mascotas, y eventos cíclicos o coyunturales de relevancia para toda la sociedad”, asegura Oscar “Roots” Hernández, Content Creativo a cargo de la ejecución de la campaña en redes sociales.

Conoce la lista completa de los ganadores en: https://www.effie.com.mx/effie-2022/

Acerca de Thanks Agency

Be Unforgettable: Agradecidos por crear ideas culturalmente relevantes, que conectan a las marcas de nuestros partners con la gente de una forma poderosa, orgánica y unforgettable. Nuestro reto es lograr que las marcas sean relevantes y unforgettables en una era llena de contenido. Cada día trabajamos con algo en mente: Si no es inolvidable, ¿para qué hacerlo? hola@thanksagency.com

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico