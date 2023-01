¿Qué son las plataformas multibancos?

/COMUNICAE/

La plataforma multibancos, LoanCo®, basada en un artículo de Forbes, sobre el uso de herramientas digitales en el mercado financiero, señala lo que es una plataforma multibancos y sus beneficios

En un mercado financiero en constante cambio y evolución, la creación de nuevas tecnologías que ayuden a los profesionales de distintos sectores a facilitar todo tipo de trámites es siempre bienvenida. Un ejemplo de este tipo de tecnología son las herramientas autogestionables, como la plataforma multibancos LoanCo®.

Este tipo de plataformas tienen el potencial de hacer que un trámite de crédito sea una tarea sencilla y rápida de realizar.

¿Qué es una plataforma multibancos?

Una de las cosas que hacen única a una plataforma multibancos es la posibilidad de que los usuarios puedan gestionar trámites de forma digital a través de distintas entidades financieras permitiéndoles ofrecer las opciones que brinden mayores beneficios.

Este tipo de herramientas autogestionables representan oportunidades para los profesionales financieros y emprendedores del sector, quienes por medio de estas pueden ofrecer un servicio más eficiente a sus clientes.

A través de estas plataformas multibancos los usuarios pueden realizar una solicitud de crédito para sus clientes, la cual es enviada a los distintos bancos que forman parte de la plataforma haciendo su trabajo más sencillo y eficiente.

Beneficios de contar con una plataforma multibancos

Una herramienta de autogestión tan efectiva, como lo es una plataforma multibancos, cuenta con varios beneficios para sus usuarios, entre los cuales pueden encontrarse:

– Tecnología Innovadora

– Procesos estandarizados

– Pago express

– Acceso inmediato a múltiples entidades

– Entre muchos otros

Afortunadamente este tipo de ventajas pueden ser experimentadas por primera vez por los emprendedores del sector financiero en México, pues la empresa LoanCo® la cual cuenta con más de 12 años de experiencia ha decidido presentar la primera plataforma multibancos en México.

Programa de reinserción laboral para el sector financiero

Además de presentar su plataforma, según un artículo del sitio web Forbes, la empresa LoanCo® lanzó el primer programa de reinserción laboral bancario en México, dando así la oportunidad de emprender a ex banqueros y otros ex colaboradores de la industria financiera del país que durante la crisis sanitaria no pudieron continuar en sus puestos de trabajo, o bien, que se jubilaron o pensionaron.

Esto le permitió a LoanCo® crear la primera comunidad de asesores hipotecarios operando bajo su plataforma multibancos.

No hay duda que la evolución del mercado va de la mano de este tipo de iniciativas que utilizan la tecnología para ofrecer nuevas y más eficientes soluciones en un sector, que hasta ahora, había sido dominado por la banca tradicional y sus rígidos procesos.

