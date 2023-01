¿Cómo solicitar un préstamo en línea de manera segura?

/COMUNICAE/

Crediclub, una empresa de servicios financieros indica un aumento en el uso de aplicaciones del sector financiero entre un 20 y 50% al inicio del COVID-19, de acuerdo con un estudio de la consultora McKinsey, por lo que los préstamos en línea se han convertido entre los mexicanos en la primer opción para solicitar un crédito gracias a sus ventajas

¿Qué son los préstamos en línea?

Los préstamos en línea son uno de los servicios financieros que más se han popularizado en los últimos años, son un tipo de préstamo que otorgan distintas instituciones privadas por medio de herramientas tecnológicas e internet. El proceso total de estos créditos desde la solicitud hasta la obtención del mismo se realiza mediante plataformas digitales, ya sea aplicaciones o páginas web.

Prueba de su gran aumento entre la población se demuestra en un artículo el que menciona que según un estudio de la consultora McKinsey durante el inicio del COVID-19 el uso de aplicaciones relacionadas con el sector financiero aumentó entre un 20 y un 50%, convirtiéndose en una tendencia que se mantuvo una vez terminada la crisis sanitaria.

Solicitar préstamos en línea tienen sus ventajas pues atienden una necesidad de forma casi inmediata. El no tener que acudir al banco y realizar el proceso sin límite de horarios desde cualquier lugar con conexión a internet son los motivos por los que muchas personas los han preferido sobre los préstamos tradicionales.

Consejos de seguridad antes de solicitar un préstamo en línea

Ante la facilidad de este tipo de créditos han surgido ciertas plataformas no autorizadas que llegan a realizar fraudes en cuanto a solicitar dinero o robo de datos personales, por lo tanto, estos son algunos consejos para prevenir cualquier tipo de estafa:

Cerciorarse de la identidad y registro de la institución ante CONDUSEF; es más seguro acudir con instituciones que estén debidamente autorizadas.

No dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas.

No proporciones datos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, si no estás seguro de que sea una empresa seria.

Prevenir una estimación de gastos e ingresos fijos al mes para conocer si es factible el pago del préstamo

Analizar detalladamente los términos y condiciones, así como el CAT El CAT (medida estandarizada del costo de financiamiento, expresado en porcentaje anual que incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorgan las instituciones)

Incluso algunas instituciones financieras cuentan con simuladores de préstamo en el cual se pueden calcular los intereses y el pago mensual del préstamo

Es importante mencionar que cualquier entidad financiera que ofrezca créditos en línea debe cumplir con una serie de disposiciones y, en particular que estén registradas ante la CONDUSEF a fin de que los contratos de adhesión, estados de cuenta y recibos de operación sean claros, específicos y no contengan cláusulas abusivas, así como su publicidad no induzca al error o engaño.

