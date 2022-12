Cuentas Inc. anuncia 5% de descuento en Amazon Cash comprado a través de la aplicación móvil para compras en Amazon para la Temporada Navideña

/COMUNICAE/

Cuentas Inc. (NASDAQ:CUEN & CUENW) («Cuentas») anunció hoy que está ofreciendo un 5% de descuento para compras de Amazon Cash a través de la aplicación móvil de Cuentas para sus usuarios hasta finales de 2022

Disponible en Apple App Store y Google Play Store, Cuentas App es la aplicación de pagos móviles que ofrece a los consumidores acceso a su dinero, a su manera.

Cuentas permite a los usuarios comprar aún más marcas populares que nunca a precios de descuento de la Tienda Digital Cuentas dentro de la App Cuentas. Los usuarios de Cuentas Mobile App sólo tienen que hacer clic y guardar, y la aplicación calculará automáticamente y mostrará cada descuento en tiempo real durante el proceso de compra.

Cualquier persona mayor de 18 años puede descargar la App Cuentas y solicitar una cuenta. No hay verificación de crédito, o cuenta bancaria requerida, y los solicitantes pueden registrarse con un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) o un número de seguridad social (SSN).

«Queremos compartir un poco de alegría extra y buena voluntad en estas fiestas, por lo que estamos ofreciendo este descuento especial del 5% para las compras de Amazon Cash realizadas por nuestros usuarios de Cuentas Mobile App», declaró Arik Maimon Co-fundador y CEO de Cuentas. «Creemos que este descuento extra ayudará a personas adicionales durante estos tiempos difíciles y estamos aquí para traer luz a la comunidad latina y darles acceso a las compras digitales del día a día con beneficios y descuentos», agregó Maimon.

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (Nasdaq:CUEN & CUENW) es un proveedor de servicios de comercio electrónico y pagos electrónicos FinTech con tecnología propia destinada a proporcionar soluciones para la población hispana y latina subbancarizada y no bancarizada. Sus servicios incluyen, entre otros, pagos móviles, tarjetas de débito prepago, depósitos ACH y móviles, transferencias de dinero entre particulares y remesas de efectivo nacionales e internacionales.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal y como se define este término en la sección 27a de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (United States Securities Act of 1933), en su versión modificada, y en la sección 21e de la Ley de Intercambio de Valores de los Estados Unidos de 1934 (United States Securities Exchange Act of 1934), en su versión modificada. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no son puramente históricas, son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. A excepción de la información histórica presentada en este documento, los asuntos tratados en este comunicado de prensa contienen declaraciones a futuro que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en tales declaraciones, incluyendo que cumpliremos con el estándar para cotizar en NASDAQ o tendremos éxito en nuestro lanzamiento de la tarjeta Cuentas GPR y la aplicación móvil. Las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas las declaraciones precedidas por, seguidas de o que incluyan palabras como «creer», «planear» o «esperar» o declaraciones similares son declaraciones prospectivas.

