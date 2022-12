Recibe Cotemar la Certificación Achilles por séptimo año consecutivo

/COMUNICAE/

El día de hoy, Cotemar anunció que por séptimo año consecutivo recibió la Certificación Achilles, el sistema de precalificación de proveedores de Petróleos Mexicanos, la cual es un requisito para trabajar con la Empresa Productiva del Estado, al permitirle gestionar el riesgo en sus cadenas de suministro, así como garantizar que se cumplen con los requisitos legales y los estándares humanos y ambientales establecidos por Pemex

«Para obtener la Certificación Achilles, año con año pasamos por una auditoría que evalúa diferentes aspectos de nuestra operación. Nos sentimos muy satisfechos de obtener, por séptimo año consecutivo, resultados sobresalientes y haber sido certificados sin ninguna no conformidad», señaló una fuente interna de Cotemar.

Durante el proceso de revisión de la Certificación Achilles se evalúan cinco categorías:

Calidad y Gestión del Negocio

Responsabilidad Social Corporativa

Recursos Humanos

Salud y Seguridad

Medio Ambiente

Al obtener la certificación, Cotemar es identificado como un proveedor relevante para Pemex que sigue los estándares del Supplier Information Management Community of the South American Oil and Gas Industry (Siclar, por sus siglas en inglés) en las categorías evaluadas.

Como proveedor de PEMEX desde hace más de 43 años, Cotemar, a opera bajo los más altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

