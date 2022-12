Cotemar obtiene certificado en materia ambiental por quinta ocasión

/COMUNICAE/

El día de hoy, Grupo Cotemar anunció que fue reconocido por quinta vez por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, con el Certificado de Calidad Ambiental, destacando las buenas prácticas que la empresa sigue en el almacén, muelle de abastecimiento y oficinas administrativas en Ciudad del Carmen, Campeche

El Certificado de Calidad Ambiental que otorga la PROFEPA, avala que los sistemas de prevención y control utilizados en la operación de Cotemar cumplen con las medidas necesarias para disminuir riesgos y optimizar los procesos productivos, logrando con ello una mejoría sensible en las condiciones de trabajo de sus colaboradores, así como de los habitantes de la ciudad y los recursos naturales contiguos a las instalaciones de la empresa.

Asimismo, reconoce que la empresa está preparada para atender una emergencia ambiental y que busca mejorar continuamente sus procesos, aumentando su competitividad y permanencia en el mercado, de manera sostenible con su entorno.

«Contamos con una filosofía del buen vecino en todos los sentidos, por ello, trabajamos en preservar y cuidar el medio ambiente de Ciudad del Carmen, respetando el entorno y minimizando el impacto ambiental que nuestras operaciones pudieran generar», señaló una fuente interna de Cotemar.

Desde hace más de 43 años, Cotemar trabaja con estricto apego a sus valores y preceptos éticos, impulsando el desarrollo del sector energético de México.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

Visitar su página web: www.cotemar.com.mx

Redes sociales: https://www.facebook.com/COTEMAR.Oficial/ / https://twitter.com/CotemarOficial / https://www.linkedin.com/company/cotemar / https://vimeo.com/user52605752

