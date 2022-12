CINDIE se reinventa para brindar la mejor experiencia en entretenimiento independiente

/COMUNICAE/

La nueva plataforma está disponible en 10 países de América Latina y Brasil. CINDIE cuenta con más de 230 series y películas independientes de todo el mundo

Digital Media Distribution Limited (DMD), empresa líder en distribución de contenidos independientes en América Latina, lanzó el rediseño de su plataforma de streaming, CINDIE, para brindar una mejor experiencia de usuario a audiencias de la región, dándoles acceso directo a su catálogo único de cine y TV independiente.

«Llena de emoción presentar el nuevo CINDIE,» comenta Maurice van Sabben, Co-CEO de DMD. «Desde hace y más de un año CINDIE ha traído las mejores historias de cine y TV independientes a Latinoamérica, y ahora, con esta nueva y renovada plataforma, se brinda una experiencia única, fácil y rápida a los usuarios».

Entre los cambios de la plataforma se encuentran una imagen fresca del catálogo, una nueva interfaz que permite una reproducción más rápida y clara, un buscador más dinámico, una reorganización de los títulos de manera que sean más visibles y atractivos para el usuario, mayor facilidad de suscripción y descarga del ícono en pantallas de dispositivos

Además de estos cambios, la plataforma continúa ofreciendo nuevos estrenos cada mes, que incluyen películas y series galardonadas en los más detacados festivales y premiaciones, como Parásitos (ganadora a Mejor Película en 2019), Carol (2015), Searching for Sugar Man (2012), Good Night and Good Luck (2005) y muchas más. También se pueden encontrar series aclamadas de todo el mundo, entre ellas 1864, El Adúltero y Kepler(s), y recientemente incluyó gran contenido de ViaPlay como parte de un acuerdo de distribución para traer a América Latina títulos como Fenris, Cell 8 y The Ambassador.

La plataforma incluye filmes con estrellas consolidadas y emergentes, como Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Keanu Reeves, Virginie Efira, Margot Robbie, Tilda Swinton, Olivia Coleman y Timothee Chalamet. También ofrece trabajos de directores como Nur Bilge Ceylan, Louis Garrel, Atom Egoyan, Noah Baumbach, Marco Bellocchio y muchos otros.

El contenido de CINDIE se puede ver a través de www.cindie.com, con un costo de suscripción de $49 pesos al mes, o a través de la renta de títulos individuales. También está disponible a través de diferentes operadores y distribuidores en América Latina, entre ellos Cinépolis Klic, Huawei, Roku, TCL, Telefónica, Vivo, Claro Brasil, Samsung, Prime Video, Google Play, iTunes, Flow y TCC Uruguay; y está disponible como aplicación para Andrioid y iOS.

El nuevo servicio de CINDIE está habilitado por FlixForge, un proveedor líder en servicios OTT , que ofrece soluciones end-to-end de streaming, ayudando a distribuidores de contenido a crecer sus servicios de manera rentable y a escala.

