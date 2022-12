Who's Who Legal reconoce a mexicano como abogado laboral del año

/COMUNICAE/

La prestigiosa firma Who’s Who Legal (WWL) que premia la excelencia en el campo del derecho mundial desde 1996, le brindó al abogado mexicano Oscar de la Vega el reconocimiento como el «Lawyer of the Year 2022» en Materia Laboral

Oscar de la Vega ha sido galardonado por el grupo editorial británico Law Business Research en el rubro laboral por su destacado papel en el entorno laboral mexicano en 2022. Desde 1996 Law Business Research reconoce cada año las mejores prácticas en el campo del derecho a nivel internacional entre las firmas más acreditadas del orbe.

Una de las últimas participaciones clave de Oscar de la Vega en procesos laborales de gran envergadura en el país, fue la negociación sindical dentro de la planta Volkswagen de Puebla, uno de los centros laborales que representa un pilar económico de México, donde las negociaciones llegaron a buen puerto y se evitó la huelga por cláusula transitoria. Asimismo participó en el proceso de negociación en la empresa Saint-Gobain, donde un sindicato independiente logró la representación de los trabajadores.

El despacho De la Vega & Martínez Rojas, que lidera con su socio, Ricardo Martínez, se ha consolidado como un puente entre trabajadores, empresas y autoridades, respondiendo con solvencia a los retos y oportunidades que trajo la Reforma Laboral de 2019.

El país atraviesa un momento particular de efervescencia laboral, donde las negociaciones, consultas y legitimaciones en los centros de trabajo están a la orden del día y el paradigma de las relaciones laborales se ha transformado, en la búsqueda de mejores condiciones para que trabajadores, empresas y sindicatos, fortalezcan sus relaciones y cumplan los requerimientos legales de un mundo en continua transformación.

La obtención de este reconocimiento por una instancia internacional, llega en un momento donde los tres países del T-MEC se encuentran en un constante intercambio de soluciones en temas laborales, principalmente entre los dos países vecinos; México y Estados Unidos.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae