Vasectomía, método anticonceptivo recomendable para quienes no desean más hijas o hijos

MÉXICO (Noviembre 24 de 2022). La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, recomendable para quienes no desean tener más hijas o hijos, o han tomado la decisión de no ser padres, lo que favorece el ejercicio placentero de la sexualidad sin la preocupación de un embarazo no planeado.

Durante 2021, en el país se realizaron más de 40 mil vasectomías, 10 mil más que en 2019, cuando se llevaron a cabo 30 mil. Esta acción permitió a nuestro país ser distinguido por segunda ocasión como sede del Día Mundial de la Vasectomía 2022.

En reunión virtual por el Día Mundial de la Vasectomía sin Bisturí, la directora de Planificación Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud, Yolanda Varela Chávez, resaltó que es fundamental fortalecer las acciones de salud sexual dirigidas a adolescentes y hombres, con información, orientación, consejería y disponibilidad de servicios.

Detalló que la vasectomía sin bisturí está disponible en todas las instituciones del sector Salud. Es una cirugía ambulatoria que se lleva a cabo en 20 minutos y no requiere hospitalización; el paciente sale caminando y no tiene repercusiones en la actividad sexual.

En cuanto a los avances en planificación familiar, informó que 75.5 por ciento de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa utiliza un método anticonceptivo, la satisfacción de su uso es de más de 80 por ciento.

Asimismo, se han impartido cursos de capacitación y acreditación de recursos humanos para fortalecer la oferta de servicios, así como de sensibilización de personal gerencial y operativo.

Varela Chávez resaltó que, como parte de las acciones intensivas de promoción y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, durante el mes de noviembre se prevé realizar al menos 10 mil vasectomías.

Sostuvo que para ello se tienen disponibles 330 unidades de salud en las 32 entidades federativas, con la participación de más de 300 médicas y médicos; sin embargo, estas acciones intensivas de promoción están disponibles todo el año.

Puntualizó que en el enlace: https://bit.ly/3GLPUPv del CNEGSR se puede ubicar la unidad de salud más cercana que brinda servicios de salud sexual y reproductiva. También se puede obtener información a través del número telefónico 800 6283762 (Línea 800 Materna).

El director mundial de la Asociación Civil World Vasectomy Day (WVD), Jonathan Stack, destacó que, a través de una unidad móvil de vasectomía, la Secretaría de salud ofrece este procedimiento de forma gratuita para migrantes que se dirigen a Estados Unidos o que cruzan la frontera hacia México.

Asimismo, informó que, desde el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en Temoaya, Estado de México, ​ se dedicará un día completo a la realización de vasectomías gratuitas, así como una feria de salud del hombre.

Jonathan Stack puntualizó que la organización a su cargo es un movimiento global para aumentar la participación masculina en la planificación familiar, mejorar la inversión en atención médica sexual y reproductiva para hombres, y ampliar el acceso a la capacitación y a los servicios de vasectomía.

Fuente: SECRETARÍA DE SALUD