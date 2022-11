WhatImean, el corrector de textos, lanza su versión en español

/COMUNICAE/

WhatImean lanza su versión para el mercado hispanohablante con la que todo el mundo puede obtener textos sin errores y con mejoras de estilo apoyándose en la experiencia y la tecnología de Congree

A la hora de escribir un texto de cualquier tipo el contenido y la calidad de la información que se ofrece es esencial. Sin embargo, no hay que subestimar la importancia de los errores ortográficos, gramaticales o de estilo que dificultan la lectura, merman la credibilidad del texto o incluso provocan que el lector pierda el interés. Hoy en día, en Internet se pueden encontrar muchos programas de corrección ortográfica que suelen corregir errores ortográficos básicos como la falta de acentos. Sin embargo, muchas veces estos programas no encuentran errores más complejos porque no cuentan con una inteligencia lingüística demasiado desarrollada. Este tipo de errores tienen que ver con la concordancia de género o número, con el estilo o la legibilidad de las oraciones. Un ejemplo de esto último sería la oración: «Puede asistir con un familiar y/o amigo a la fiesta» que podría llevar a confusión ya que no queda claro si se puede asistir con un familiar o un amigo a la fiesta o con ambos.

Por eso, Congree creó WhatImean, una herramienta que no sólo revisa la ortografía y la gramática sino también el estilo de cualquier texto en línea ya sea en un PC, una tableta o un smartphone. El funcionamiento de este corrector es fácil. Se escribe o pega el texto que se quiere revisar en línea en el cuadro que aparece en la página de WhatImean o se puede añadir como complemento a cualquier navegador o al editor de texto Word para tenerlo siempre disponible. Al revisar el texto, el programa marca las palabras u oraciones que se deberían corregir indicando el tipo de error (ortográfico, gramatical o de estilo) y la sugerencia para mejorarlo. En ese momento, se puede aceptar la sugerencia o ignorarla si era lo que se pretendía escribir. De esta manera, el usuario es el que decide cómo quiere presentar su texto. Además, en su página ofrece un blog donde se pueden encontrar artículos interesantes sobre gramática, ortografía y curiosidades de la lengua española.

Para conseguir todo esto, WhatImean utiliza un código inteligente y una serie de algoritmos desarrollados por un equipo de lingüistas desde hace más de 30 años. De esto se benefician cientos de empresas en todo el mundo. También, miles de particulares y pequeñas empresas revisan sus textos a diario con WhatImean y, por su fácil manejo, es un corrector ortográfico ideal para estudiantes. La versión gratuita está ahora disponible en: https://whatimean.com/es/

Acerca de Congree Language Technologies

WhatImean es un programa creado por Congree Language Technologies GmbH, un fabricante de software en el campo de la optimización de contenido que suministra la tecnología líder para formular textos consistentes teniendo en cuenta unas reglas de estilo definidas y una terminología uniforme. Para el desarrollo del software los usuarios siempre son lo más importante. Por ello, Congree se adapta a la manera de trabajar de cada persona que escribe textos en la empresa. Entre sus clientes están medianas empresas líderes en su campo y empresas multinacionales. Una parte de la lista de clientes se puede encontrar en la página principal de www.congree.com y en https://whatimean.com/es/.

