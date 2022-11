Vitaminwater se une a Jonathan Morales de No Name para crear una chamarra especial para Lil Nas X

/COMUNICAE/

Vitaminwater se une con la marca «No Name» del diseñador mexicano Jonathan Morales en la creación de una chamarra especial para Lil Nas X en su visita a México por el Corona Capital 2022.

Vitaminwater se une con la marca «No Name» del diseñador mexicano Jonathan Morales en la creación de una chamarra especial para Lil Nas X en su visita a México por el Corona Capital 2022. ¿Lo mejor? Los fanáticos del rapero pueden participar en el diseño de la pieza a través de redes sociales y tener una chamarra como la del artista.

El domingo 20 de noviembre, el rapero estadounidense Lil Nas X se presentará en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México para presentar algunos de sus sencillos más emblemáticos, tales como «Montero», «Industry Baby» o «That’s What I Want» en el festival Corona Capital.

Vitaminwater al tener una colaboración global con Lil Nas X, no solo quiere que el artista se sienta bienvenido en la capital de la República Mexicana, sino que también conecte con sus fanáticos a través de una divertida dinámica en la que cualquier persona puede formar parte. Por medio de Instagram, Jonathan Morales de No Name en colaboración con Vitaminwater, invitará a sus seguidores a formar parte de la creación del diseño de la pieza.

Vitaminwater sabe que los fanáticos son la parte más importante del mundo de la música, por lo que no solo podrán participar en el diseño de la chamarra, sino que también podrán ganarse una prenda única como la del rapero Lil Nas X.

El diseñador mexicano Jonathan Morales será el encargado de que esta chamarra se vuelva realidad. No Name se caracteriza por la estética urbana y el arte POP en cada uno de sus diseños. Se ha posicionado como el favorito de grandes figuras reconocidas a nivel internacional, tales como Lady Gaga, Gwen Stefani, J Balvin y Blackpink.

Jonathan dirige su pasión por la moda a todas aquellas personas que se identifican con una imagen libre y auténtica. En esta colaboración con Vitaminwater, ambos celebran las diferentes versiones de esta nueva generación a través de una prenda icónica que celebra la esencia de cada una de las personas.

Para poder tener la chamarra hermana de Lil Nas X los fans deben de participar en las dinámicas de redes sociales de No Name y Vitaminwater en donde expresen la versión que son y aman ahora mismo.

Vitaminwater es la marca que reúne a esta comunidad de amantes de la música con amantes de la moda, para que Lil Nas X reciba la chamarra previo a su actuación en el Corona Capital 2022, demostrando que México es un país creativo, diverso y auténtico.

Lil Nas X es de los cantantes más esperados del Corona Capital 2022 y es que a pesar de que solo tiene 23 años, cuenta con más de 43 millones de oyentes mensuales y se ha posicionado como uno de los artistas más grandes exponentes del género de rap, ubicándose entre la lista de Billboard Hot 100 en 2019.

Para formar parte de la comunidad de Vitaminwater y No Name en el proceso de creación de esta icónica chamarra para el artista Lil Nas X y tener la oportunidad de ganar una prenda como la del rapero, todas las dinámicas se estarán publicando a través de las redes sociales de la marca y el diseñador @vitaminwatermx @nonamestudiomx

Fuente Comunicae



Source: Comunicae