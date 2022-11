eDriving integra la puntuación ecológica de Greater Than en su aplicación digital de seguridad del conductor, Mentor, para ayudar a las flotas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad

/COMUNICAE/

eDrivingSM, una empresa de Solera y proveedor líder mundial de soluciones digitales de gestión de riesgos de los conductores, ha anunciado hoy una asociación con Greater Than (GREAT:ST), el proveedor mundial de tecnología que convierte los datos del GPS en potentes conocimientos y puntuaciones de los conductores

A través de esta colaboración, eDriving integrará la puntuación ecológica de Greater Than en una nueva función de su galardonada aplicación digital de seguridad para conductores MentorSM. La nueva función, que se llamará EcoDrive impulsada por Greater Than, permite a eDriving apoyar aún más a sus clientes globales en la consecución de sus objetivos de sostenibilidad.

Revolucionando la gestión de riesgos de los conductores durante más de 25 años, eDriving es el socio de confianza elegido por muchas de las flotas de ventas, servicios y entregas más grandes del mundo, apoyando a más de 1,2 millones de conductores en 125 países con las galardonadas soluciones digitales de gestión de riesgos y seguridad de los conductores. El programa Mentor de eDriving, basado en el teléfono inteligente, identifica y corrige los hábitos de riesgo de los conductores al volante con capacitación, entrenamiento y gamificación, logrando una reducción de hasta el 89% en el comportamiento de riesgo de los conductores durante 18 meses.

La integración del EcoScore de Greater Than es un paso estratégico para que eDriving eleve los beneficios de sostenibilidad de Mentor para sus clientes a escala global, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono hasta un 20%. Además, la puntuación ecológica facilita la elaboración de reportes ambientales, sociales y de gobierno (ESG) más precisos con datos armonizados sobre las emisiones y ahorros de CO2 de una organización.

«Nuestros clientes están dispuestos a asumir su impacto climático y a ayudar a sus conductores a minimizar sus emisiones de CO2, así como a volver a casa con sus seres queridos de forma segura al final de cada jornada laboral. Esta nueva y emocionante asociación entre eDriving y Greater Than ayudará a acelerar ese objetivo», dijo Ed Dubens, CEO/Fundador de eDriving. «La puntuación ecológica de Greater Than es un ejemplo más de cómo el ecosistema Mentor de eDriving reúne lo mejor de lo mejor en una solución de categoría mundial centrada en la gestión de riesgos de los conductores, la seguridad y la sostenibilidad». La Puntuación de Conducción Segura de FICO®, la Detección de Colisiones de Sfara, los Servicios de Respuesta a Emergencias de Bosch, y ahora EcoScore de Greater Than continúan evolucionando y sosteniendo la propuesta de valor única de Mentor apoyando a las organizaciones empresariales más grandes del mundo.»

EcoDrive impulsado por Greater Than de Mentor incorporará la exclusiva tecnología pattern-AI de Greater Than, que realiza un análisis de la conducción en tiempo real para calcular las emisiones de CO2 por conductor individual. Con una medida uniforme del impacto medioambiental, EcoDrive impulsado por Greater Than permite una evaluación justa, transparente e imparcial del rendimiento ecológico de los conductores individuales, independientemente del tipo de vehículo o la ubicación global. Los conductores podrán ver las emisiones de carbono en gramos y porcentajes después de cada viaje en su panel de control de Mentor, lo que lo convierte en la herramienta perfecta de análisis e informes de sostenibilidad para las organizaciones con tipos de vehículos mixtos.

«Estamos muy contentos de que eDriving presente su nueva función EcoDrive basada en nuestra puntuación ecológica a sus clientes de Mentor. Nuestra asociación es otra prueba del alcance del uso de nuestro análisis de IA DriverDNA. Con EcoScore integrado en la aplicación Mentor, los clientes de eDriving tendrán un mayor control sobre su impacto medioambiental y los conocimientos necesarios para reducirlo, así como valiosos datos de las emisiones absolutas de CO2 para facilitar la elaboración de informes exhaustivos de sostenibilidad, que parece que serán obligatorios para muchas empresas en los próximos años», dijo Liselott Johansson, CEO de Greater Than.

EcoDrive impulsado por Greater Than estará disponible en las soluciones empresariales Mentor, el producto estrella de eDriving, así como en Mentor Defender, la nueva aplicación de eDriving para particulares y familiares, que se distribuye a través de las aseguradoras, las organizaciones de miembros de la seguridad del automóvil y las autoescuelas.

