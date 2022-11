Tia Lee regresa en 2022 con el estreno de «Falling in the Deep», el primer episodio de la serie de animación «Goodbye Princess»

Tia Lee, icono asiático de la moda, cantante de pop, actriz de cine y televisión, ha lanzado una producción de pre-lanzamiento de vídeo musical única en su género que combina animación, música y videografía de moda para anunciar su regreso

LATINOAMÉRICA (Noviembre 16 de 2022). Después del lanzamiento del tráiler de animación «Goodbye Princess» y el primer episodio de los seis que constituyen la serie, esta singular forma de storytelling y lanzamiento musical ha alcanzado un récord sin precedentes de más de 13,75 millones de visualizaciones en las primeras 72 horas.

La campaña de prelanzamiento de «Goodbye Princess» arranca con una serie de animación de seis partes. Cada episodio de 30 segundos se inspira en una «princesa» de ficción clásica y reinterpreta cuentos antiguos para relatar una historia fantástica inspirada en las propias experiencias de Tia y su trayectoria en la industria del entretenimiento. «Goodbye Princess» muestra la determinación de Tia para liberarse de estereotipos y deshacerse de los prejuicios sobre ella, allanando el camino para tomar las riendas de su propio destino.

Hoy, Vogue Hong Kong ha publicado también la portada digital con el tema «The Voice» y una exhaustiva entrevista a Tia Lee que permitirá a seguidores de todo el mundo saber un poquito de Tia en su nuevo rumbo hacia el empoderamiento femenino.

El primer episodio de animación, «Falling in the Deep«, premiado el 11 de noviembre, estaba protagonizado por una despreocupada sirena que nadaba feliz en un océano en calma. Esta, por casualidad, descubre una vieja televisión en el fondo del mar, que es la entrada a un túnel que trasciende el tiempo y el espacio. Cautivada por las luces, nada hacia dentro del túnel caleodoscópico de la imaginación y la tentación.

De repente, la sirena se da cuenta de que su cola se ha convertido en unas piernas. Incapaz de nadar, se hunde en las profundidades del océano mientras un haz de luz la envuelve. ¿Viene este haz de luz a salvar a la sirena? ¿O es una señal de los problemas que están por venir? ¿Qué se encontrará a continuación? Las respuestas se revelarán en el episodio 2, que saldrá a la luz el 15 de noviembre (mañana).

Acompañando al estreno, el 12 de noviembre se publicó un póster en el que se explicaban los mensajes ocultos en el clip corto de animación:

1. la televisión simboliza el comienzo de la trayectoria de Tia en el mundo del entretenimiento y la moda;

2. el caleidoscopio representa las imaginaciones y tentaciones. El caleidoscopio también oculta algunas referencias a la apariencia y estilismos reales de Tia cuando entró por primera vez en esta industria;

3. La sirena que pierde su cola representa su impotencia al darse cuenta de la verdadera naturaleza del mundo del espectáculo.

Como complemento de esta fascinante serie, existe un conjunto de imágenes fijas y en movimiento de Tia basadas en el mismo tema de «Falling in the Deep«, seleccionadas por el premiado director creativo, Tony C. Miller. Las imágenes fijas y en movimiento retratan a una deslumbrante Tia, en un icónico vestido verde de alta costura, bajo el mar. Puesto que la producción tuvo lugar bajo el agua, también hubo que superar un gran reto: el miedo de Tia al agua.

Esta primera serie videográfica de moda y animación representa un progreso en la realización de un prelanzamiento de un vídeo musical, así como un progreso personal para Tia. Permanecer atentos para más sorpresas emocionantes la trayectoria de Tia «GOODBYE PRINCESS» que saldrá pronto a la luz.

Fechas de lanzamiento del episodio 2:

Animación: 15 de noviembre

Póster de la animación: 16 de noviembre

Imágenes fijas y en movimiento: 17 de noviembre

Acerca de Tia Lee

Tia Lee(李毓芬), nacida en Taipei, es una cantante de pop asiática, actriz de cine y de televisión, modelo y exintegrante del grupo musical femenino Dream Girls. Además de sus papeles como actriz y de su carrera musical, Tia suele aparecer en eventos de moda importantes. Como icono de la moda y marcadora de tendencias, Tia ha embellecido las portadas de revistas de moda, belleza y estilo de vida como Vogue, Elle, Marie Claire y comparte sus consejos de belleza y moda a través de varios canales de redes sociales de Vogue.

