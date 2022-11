Lanzan "Día a día con Dermatitis Atópica", plataforma digital educativa para personas que viven con dermatitis atópica

/COMUNICAE/

Se ofrecerán herramientas y un sistema de referencia con especialistas. Se estima que en México existen 12 millones de casos

Al menos 12 millones de mexicanos padecen dermatitis atópica (DA) [i], enfermedad de la piel que es crónica e inflamatoria y de origen inmunológico, alertaron miembros de la organización Pacientes Autoinmunes con Procesos Inflamatorios (PAU) y de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD).

La DA puede causar enrojecimiento, comezón, resequedad e incluso lesiones con sangrado. «Se calcula que, a nivel mundial, afecta hasta el 20 por ciento de los niños y al 3 por ciento de los adultos[ii], mientras que en México se estiman 12 millones de casos, de los cuales, el 31 por ciento son adultos[iii]«, expuso la doctora Rossana Llergo, presidenta de la FMD.

Ante este panorama y con el propósito de apoyar a los pacientes, se dio a conocer, en el marco del Día Nacional de la Dermatitis Atópica -que se conmemora el 27 de noviembre-, el lanzamiento de la plataforma llamada «Día a Día Viviendo con Dermatitis Atópica».

Se trata de una iniciativa de la organización PAU y de la FMD, que busca visibilizar la dermatitis atópica como una condición que debe ser tratada por especialistas, al tiempo de brindar información, herramientas y estrategias que ayuden a los pacientes a sobrellevar el impacto que tiene este padecimiento en su calidad de vida.

El Lic. Carlos Castro, consejero de PAU, destacó que «la creación de espacios de apoyo y de acompañamiento son esenciales para acabar con prejuicios, mitos, críticas y desinformación, pues los pacientes con DA se enfrentan a muchos retos debido a que es una enfermedad sistémica que va más allá de lesiones cutáneas. Produce deterioro de la salud mental y una reducción significativa en la productividad laboral[iv], ya que el rendimiento de una persona con DA se ve afectado hasta en un 17%[v]«.

Por su parte, la doctora Susana Canalizo, vicepresidenta de la FMD, reiteró el impacto en la calidad de vida de quienes sufren DA, ya que 9 de cada 10 pacientes tienen comezón diaria, y prácticamente 7 de cada 10 tienen alteraciones en los ciclos de sueño por la misma causa, con un promedio de dos horas menos de descanso al día[vi].

Las doctoras Llergo y Canalizo, así como el Lic. Carlos Castro, coincidieron en destacar el beneficio para los pacientes y así dar voz a los millones de personas que padecen la enfermedad, pero sobre todo para crear una comunidad informada que tenga la oportunidad de recibir información verificada, así como el acceso a especialistas que puedan acompañarlos en su tratamiento, por lo que lanzaron un llamado para que más personas se una a la iniciativa o visiten la página diaadiacondermatitisatopica.org y visiten las redes sociales en Facebook @DiaaDiaconDAMx e Instagram: @diaadianconda_mx

[i] Herrera-Sánchez D. Hernández-Ojeda M. Vivas-Rosales I. Estudio epidemiológico sobre dermatitis atópica en México. Rev. alerg. Méx. vol.66 no.2 Ciudad de México abr./jun. 2019

[ii] Nutten S: Atopic Dermatitis: Global Epidemiology and Risk Factors. Ann Nutr Metab 2015;66(suppl 1):8-16. doi: 10.1159/000370220. Disponible en: https://www.karger.com/Article/FullText/370220/amp/#

[iii] Herrera-Sánchez D. Hernández-Ojeda M. Vivas-Rosales I. Estudio epidemiológico sobre dermatitis atópica en México. Rev. alerg. Méx. vol.66 no.2 Ciudad de México abr./jun. 2019

[iv] Oliveira C, Torres T. More than skin deep: the systemic nature of atopic dermatitis. Eur J Dermatol. 2019 Jun 1;29(3):250-258. doi: 10.1684/ejd.2019.3557. PMID: 31122909. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31122909/

[v] Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, Taïeb A, Allen R, Hernanz-Hermosa JM, Ocampo-Candiani J, Cox M, Langeraar J, Simon JC. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006 Jul;118(1):226-32. doi: 10.1016/j.jaci.2006.02.031. Epub 2006 May 2. PMID: 16815160. Disponible en: https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(06)00450-7/fulltext

[vi] Universidad de las Américas Puebla. Dermatitis Atópica: Un Fenómeno Mundial. Disponible en: https://entorno.udlap.mx/dermatitis-atopica-un-fenomeno-mundial/#:~:text=La%20dermatitis%20at%C3%B3pica%20es%20una%20enfermedad%20de%20la%20piel%20muy,et%20al.%2C%202019

Fuente Comunicae



Source: Comunicae