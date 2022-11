South Coast Plaza: El destino de compras de lujo en Orange County

/COMUNICAE/

Ubicado en Orange County, Claifornia South Coast Plaza es reconocido como un importante destino de compras a nivel mundial, es hogar de más de 250 boutiques destacadas; lo que lo convierte en el complejo más grande de tiendas de lujo en Estados Unidos, restaurantes aclamados por la crítica y el célebre Segerstrom Center for the Arts adyacente.

Con el debut de cinco boutiques de relojes globales, South Coast Plaza se convierte en el destino de los coleccionistas de relojería fina.

Con 35 tiendas en el mismo complejo, South Coast Plaza alberga la mayor colección de boutiques de relojes y joyas de lujo de Norteamérica. Cinco marcas de relojes de lujo abrirán nuevas boutiques para finales de 2023: Breitling, Tudor e IWC Schaffhausen tendrán su inauguración el próximo mes, y Roger Dubuis y Hublot debutarán más adelante en el año. La amplitud de la colección, junto con los eventos y exposiciones exclusivos, hacen de South Coast Plaza un destino único para los aficionados a la joyería y la relojería.

Nuevas boutiques de relojes:

Breitling » Apertura en noviembre

Combinando la relojería clásica con las últimas innovaciones, Breitling es una empresa con historia y adelantada a su tiempo.

IWC Schaffhausen » Apertura en noviembre

IWC Schaffhausen combina la ingeniería de precisión con el diseño exclusivo para producir relojes finamente elaborados que durarán generaciones.

Tudor» Apertura en noviembre

El fundador de Rolex, Hans Wilsdorf, creó la empresa Montres TUDOR SA en 1946 para ofrecer relojes con la calidad y fiabilidad de un Rolex, a un precio más accesible.

Inauguración del Orange County Museum of Arts (OCMA)

El Museo de Arte del Condado de Orange abrió sus puertas en octubre, con un importante apoyo de South Coast Plaza. La apertura de un museo de artes visuales en el campus del Segerstrom Center for the Arts completa la visión de un centro expansivo e inclusivo de arte, cultura y comercio junto a South Coast Plaza. No deje de visitar el OCMA para completar su experiencia en South Coast Plaza.

