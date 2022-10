Eficiencia, agilidad y rentabilidad empresarial: la respuesta está en la nube

/COMUNICAE/

Según las proyecciones de IDC, para 2023 se estima que el uso de la nube en Latinoamérica supere el 30%. En el marco del CIO Summit ONE 2022, Noel Flores, Chief Architect & Offer Manager de NEORIS México destacó que la nube permite las empresas sean operativamente más eficaces, eficientes, optimicen costos y aumenten su rentabilidad.

Es una realidad que para que las empresas logren niveles de competitividad que les permitan mantenerse a flote en un mercado cada vez más complejo y volátil, es fundamental el uso inteligente de los recursos tecnológicos. Y en este sentido, la gestión de datos en la nube es un gran aliado.

De acuerdo con el más reciente estudio de IDC, FutureScape: Industria de TI mundial 2022 Predicciones, el 80% de las empresas usará servicios vinculados a la nube para 2023, al tiempo que prevé que, para ese mismo año, la adopción de herramientas en la nube crecerá más de 30%.

Este es el caso de NEORIS, un acelerador digital global que trabaja con soluciones en la nube para empresas de diversas industrias, las cuales han sido testigos de grandes ventajas, tales como la mejora en la eficiencia de costos, estar preparadas para los cambios, ser más flexibles, innovadoras y ganar competitividad.

«El uso de la nube significa una gran oportunidad para las empresas de cualquier industria. Su alta eficiencia operativa está ayudando a las compañías a optimizar costos y aumentar su rentabilidad», señaló Noel Flores, Chief Architect & Offer Manager de NEORIS México, durante su participación en el CIO Summit ONE 2022, donde recientemente se reunieron las compañías líderes de México.

En el marco del evento, Flores reiteró el compromiso de NEORIS de continuar apoyando a las empresas en su proceso de transformación digital, al tiempo que invitó a las compañías a comprender la importancia del uso de la nube, sus beneficios y efectividad comprobada.

Es tal su acogida y receptividad dentro del mundo empresarial que, según el directivo, Gartner proyecta que la industria de la nube crecerá a pasos agigantados en el futuro y que para 2026, represente más del 45% de todo el gasto empresarial en TI. El directivo destacó la implementación de instrumentos como la automatización e inteligencia de tareas básicas (Inteligencia Artificial, IoT o RPA), una mayor visibilidad de los datos (Data Management) y los sistemas de autoaprendizaje (Machine Learning), entre otros.

Las infraestructuras en la nube ―enfatiza Flores―, «no solamente significan impulsar las compañías para que alcancen los altos niveles de agilidad y competitividad que les está exigiendo el propio mercado, sino que las ayuda a ganar terreno en materia de sostenibilidad y responsabilidad social. Este tipo de soluciones en la nube, pueden ser tres o cuatro veces más eficientes desde el punto de vista energético».

Con su participación en el CIO Summit ONE 2022, NEORIS reafirma su voluntad de continuar impulsando los servicios de la nube o Cloud Computing como un mercado en continuo crecimiento y que se espera, mantenga esa tendencia en los siguientes años. «La nube es una palanca clave en la digitalización de las compañías, muchas de las cuales ya siguen una estrategia de Cloud First para cualquier proyecto de digitalización. La transformación digital de las empresas en la región será una realidad en Cloud o no lo será», concluyó Flores.

