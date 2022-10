Opinión 51 presenta "Pacto por las mujeres" y entrega reconocimiento a 15 mujeres destacadas en sus ámbitos

/COMUNICAE/

La primera en firmar el pacto fue Martha Patricia Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León

La plataforma digital Opinión 51, integrada por más de 100 plumas femeninas, hizo entrega de reconocimientos a 15 mujeres que han brillado en sus ámbitos y trabajan para nuestro país durante el evento Mujeres que hacen un mejor México, enmarcado dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022.

Durante el evento, las cofundadoras de Opinión 51, la periodista Pamela Cerdeira y la empresaria Stephanie Lewis, presentaron el documento denominado «Pacto por las mujeres», invitando a funcionarias, empresarias y mujeres en sus diferentes ámbitos a que se sumen y alcanzar la igualdad y terminar con la violencia hacia las mujeres en México

A través de este Pacto por las mujeres, las adherentes se comprometen a capacitarse en materia de perspectiva de género; promover activa y permanentemente la incorporación de niñas a carreras y trayectorias laborales en STEM desde la educación básica; atender el embarazo adolescente de manera integral: desestigmatizar las denuncias de acoso, socializando los medios para presentar denuncias y agilizar los procesos legales; difundir que el cuidado del hogar sin asignar roles de género a las actividades; impulsar los derechos de las trabajadoras del hogar; visibilizar los aportes y los derechos de las mujeres indígenas, afromexicanas y migrantes; promover un lenguaje incluyente y no sexista, y no asistir a eventos públicos en donde los protagonistas sean solo hombres,

Martha Patricia Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León, destacó la labor de Opinión 51 como un espacio de análisis y reflexión, pero sobre todo de cuestionamiento que invita a la sociedad a mirar con perspectiva de género los acontecimientos del país.

Stephanie Lewis, cofundadora de Opinión 51, destacó que con este pacto se busca sumar esfuerzos en favor de las mujeres que representan 52% de la población nacional, según datos del INEGI, ya que apoyarlas a ellas es impulsar el desarrollo de nuestro país.

«La baja participación de las mujeres y la falta de condiciones equitativas en el ámbito familiar, laboral y comunitario frenan el potencial económico del país, y los gobiernos estatales representan una oportunidad de cambio para reducir las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso al mercado laboral», puntualizó Pamela Cerdeira, también cofundadora de la plataforma.

Recibieron reconocimiento de Opinión 51: Denise Dresser, columnista y profesora del ITAM; Ivabelle Arroyo, politóloga por la UNAM; Marcelina Bautista, fundadora del CACEH; Ana María Olabuenaga, la primera mujer en sumarse al Salón de la Fama de Iberoamérica; Bárbara Arredondo, co-fundadora de Lidh; Andrea Sáez-Arroyo, ganadora del premio Pew de Conservación Marina; Maribel Ramírez Coronel, columnista y fundadora del medio digital Plenilunia.

Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidenta de Movimiento STEAM; Dinorah Cantú-Pedraza, fundadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey; Sofía Segovia, escritora; Liliana Melo de Sada, ex presidenta del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía; Laura Ballesteros, ex legisladora de la CDMX; Consuelo Morales, religiosa que trabaja en favor de los derechos humanos y Consuelo Sáizar, ex directora del Fondo de Cultura Económica.

