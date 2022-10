Beneficios de emigrar y residir en Panamá, según Manuel de Jesús Becerra Quijano

/COMUNICAE/

Desde hace más de un siglo, la República de Panamá ha sido considerada como una de las jurisdicciones con mayor demanda a nivel mundial. Esto se debe especialmente a su particular sistema societario, el cual está entre los tres primeros de mayor importancia internacional. En este contexto, Manuel de Jesús Becerra Quijano comenta al respecto de los beneficios de emigrar a Panamá y obtener la residencia allí; y las ventajas que esto puede implicar en términos financieros y de negocios

Panamá: destino por excelencia para la apertura de sociedades offshore

Manuel de Jesús Becerra Quijano es abogado y cuenta con décadas de experiencia en la industria offshore, ofreciendo este servicio (en sus diversas variantes) a sus clientes en plazos de tiempo cortos que no superan las 48 horas. Esto se debe a las condiciones particulares del país que hacen que este proceso sea algo rápido, sencillo y a la vez rentable.

De acuerdo con lo que explica Manuel de Jesús Becerra Quijano, una de las principales razones de ello tiene que ver con que el país cuenta con una plataforma para los negocios offshore que es considerada la mejor del mundo. Esto, gracias a su particular sistema fiscal y tributario territorial que es lo que hace que los ingresos offshore, es decir, los ingresos derivados de actividades que se perfeccionen y surtan sus efectos fuera del país, no sean gravables por parte del Gobierno de la República de Panamá. Esto conlleva que las sociedades offshore o sociedades no residentes en Panamá puedan tener muchos beneficios fiscales.

Teniendo en cuenta lo anterior, explica Manuel de Jesús Becerra Quijano que muchos son los beneficios que se pueden destacar y que hacen de Panamá el mejor destino para las empresas offshore. Dentro de estas ventajas, según los que indica Manuel Becerra Quijano, destacan las siguientes: la posibilidad de evitar impuestos sobre la renta, baja carga impositiva, estabilidad monetaria, uso del Dólar Americano como moneda, privacidad y anonimato; así como también, leyes de constitución de sociedades offshore beneficiosas, existencia de un centro bancario y financiero de renombre internacional, estabilidad política, libertad democrática y económica, gobierno pro libre empresa, libre entrada y salida de capitales, cero controles cambiarios, población multilingüe y medios de transporte variados desde y hacia Panamá.

Panamá, entre los mejores destinos para comenzar una empresa, según Manuel de Jesús Becerra Quijano

Con un marcado orgullo panameño que lo caracteriza, Manuel de Jesús Becerra Quijano explica que:

«La República de Panamá ha estado siempre en las últimas décadas dentro de los tres primeros puestos, y durante siete años seguidos en el primer lugar, como uno de los mejores destinos en el mundo, sino el mejor, para retirarse y vivir».

Las buenas condiciones de vida y de retiro que Panamá ofrece a personas de todas las edades y en particular a las personas mayores que desean cambiar de vida antes de su retiro o que ya lo están (v.g. jubilados, pensionados, etc.) han generado que el país se convierta en uno de los destinos por excelencia para ello. Es, además, un lugar considerado ideal para obtener una segunda residencia y ciudadanía para todo tipo de personas y jubilados de todas partes del mundo, independientemente de su lugar de nacimiento y nacionalidad. Así, es posible hoy ver que personas provenientes de todas partes de América y de Europa, como así también de otros territorios, llegan cada año a Panamá, acrecentando la demanda en bienes raíces.

Coronando todo lo anterior, está el indiscutible ambiente de seguridad tanto personal como social, con el que se vive en Panamá.

El rol del Hub de las Américas

Junto con los aspectos mencionados anteriormente, Manuel de Jesús Becerra Quijano destaca el rol que Panamá cumple como el Hub de las Américas. Esto tiene que ver con que el país tiene una importancia fundamental para la logística internacional y para el auge y desarrollo del comercio intercontinental. Ello, tanto por su posición geográfica y estratégica como por su apertura marítima y aérea. Hoy, Panamá cuenta, afirma Manuel de Jesús Becerra Quijano, tanto con el famoso Canal de Panamá como con zonas de libre comercio y zonas francas en el Atlántico y en el Pacífico, un centro internacional de carga y transporte aéreo, puertos de infraestructura mundial sobre los dos océanos y carreteras para la distribución local y también para la distribución hacia Centroamérica.

Por estos aspectos, afirma Manuel de Jesús Becerra Quijano, Panamá es hoy en día uno de los mejores destinos en el mundo para emigrar y para iniciar una sociedad offshore.

