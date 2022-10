Gamol: Una de las mejores agencias de social media en México

/COMUNICAE/

Encontrar la agencia que maneja redes sociales, instagram, facebook, tiktok de las empresas y marcas mas importantes y relevantes de México

Cuál es la mejor agencia de social media en México?

Las redes sociales son cada día más importantes para las empresas y personalidades de todas las industrias y áreas a nivel mundial. Con las constantes crisis económicas es difícil darse el lujo de tirar el dinero en un mal manejo de redes sociales o tener perfiles de social media que no estén creciendo o ayudando a generar comunidades vibrantes, una marca más sólida, interacciones y ventas.

El marketing a través de redes sociales puede ser muy eficaz y rentable. Si los clientes actuales y potenciales están en las redes sociales, entonces también empresa y marca o producto deben estar ahí.

La mayoría de las empresas no tienen el tiempo o la habilidad para dedicarse a ejecutar sus propias campañas de marketing en redes sociales. En cambio, prefieren trabajar con agencias de marketing digital que les manejen sus redes sociales para ayudar a contar sus historias a sus audiencias clave.

¿Se está buscando quién maneje de forma exitosa y efectiva las redes sociales de alguna empresa? Este es el lugar indicado.

Una de las mejores agencias de social media, que maneja las redes sociales de las marcas más prestigiadas en México se llama Gamol y es una agencia digital con más de 20 años de experiencia.

Ellos manejan las redes sociales de muchas de las marcas más importantes de México y a nivel Internacional. Según su sitio web Gamol.com.mx tienen entre sus clientes empresas de la talla de Banco Santander, Gum, Funo, Televisa, Stradivarius, Canon, Maruchan, Kiut, Herdez y hasta Cirque du Soleil.

También manejan las redes sociales de varios influencers y celebrities a los que han ayudado a crecer y a generar su contenido como Tenoch Huerta, Dani Sosa, Podcasts de Spotify como Uwucate, Roberto Martínez y hasta Yuya y el Escorpión Dorado.

Al parecer la mayor diferencia con otras agencias de marketing digital y de manejo de redes sociales para marcas es la distinción y separación de contenidos, así como los niveles de interacción y la creación de comunidades vibrantes y exitosas. Y es que no es nada fácil tomar una cuenta de Instagram, Facebook o Tiktok en 20 mil o 50 mil seguidores y llevarla a más de un millón de seguidores y levantar los niveles de interacción, funneling, atención al cliente y ventas a través del correcto manejo de las cuentas de social media de las marcas.

La tecnología cumple también un papel fundamental al momento de elegir una agencia digital y sobretodo cuando es necesario realizar una estrategia exitosa de captación de audiencias o generación de contenido específico par marcas en redes sociales.

¿Manejar las redes sociales de una empresa Internamente o dejar a una agencia de redes sociales que las maneje?

Muchas empresas deciden manejar sus redes In-house ya que por temas de costos puede resultar más eficiente y económico, inclusive en México y Latinoamérica hay quienes utilizan a un becario, algún amigo o hasta un familiar como community manager y algunas veces logran tener un crecimiento decente, sin embargo, la experiencia que tienen las agencias en conocer, vivir y experimentar de primera mano, día a día las mejores prácticas, herramientas y estrategias no se puede aprender de un día para otro ya que requiere años de conocimiento y preparación. Es por ello que muchas de las empresas top en México optan por darle la confianza a una agencia profesional como Gamol o muchas otras que existen en el mercado para que puedan llevar sus redes sociales y alimentar su comunidad hasta llevarla a tener clientes felices y participativos, que constantemente se involucran de forma positiva con la marca, los productos las promociones y sobre todo las compras, en todas las temporadas y renovando constantemente la experiencia y la necesidad constante de ofertas, lanzamientos de nuevos productos, aperturas, descuentos, clubes de fidelidad, etc, etc.

Visitar Gamol.com.mx y pedir una cotización gratuita para poder saber si se puede llevar las redes sociales de una empresa o producto a otro nivel.

Con información de:

https://www.mientrastantoenmexico.mx/las-10-mejores-agencias-de-influencers-en-mexico/

https://www.notimerica.com/comunicados/noticia-comunicado-mejores-agencias-marketing-digital-mexico-20220912100231.html

https://codigoespagueti.com/noticias/cultura/10-mejores-agencias-mexico-costo-beneficio/

https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-mejores-agencias-marketing-digital-mexico-20220912100230.html

https://www.gamol.com.mx/

Fuente Comunicae



Source: Comunicae