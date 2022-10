El tequila crece en el mundo como un producto prémium

/COMUNICAE/

Según el último reporte de la consultora CGA de Nielsen IQ, el precio del tequila en el mercado On-Premise de EEUU aumentó hasta un 116% en el último año; crecimiento liderado por la categoría «Ultra Premium», cuyo precio subió un 171%. Esto ha llevado a los productores a enfocarse en un sector del alto nivel adquisitivo

La consultora CGA de Nielsen IQ, especializada en el estudio del consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar, reportó en su publicación de septiembre del 2022 «Tequila: Dominating growth in the Spirits sector in 2022«, que el tequila aumentó su precio promedio hasta un sorprendente 116% en ventas On-Premise en Estados Unidos, durante las 52 semanas previas a mayo del 2022.

Pero esto no es todo. Este nivel de crecimiento, que de por sí resulta extraordinario en la industria de los destilados, fue liderado por un sorprendente crecimiento del 171% en la categoría Ultra Premium, seguido por un aumento del 133% para la categoría Premium.

¿Por qué esto es importante? Porque refleja el cambio radical en la percepción que el mundo tiene sobre el Tequila. Hasta hace algunos años, fuera de México se pensaba en el tequila como un destilado barato, de baja calidad y «para emborracharse». Pero hoy en día, el destilado de agave gana cada vez más popularidad como un producto de alta calidad, compitiendo con el whiskey, por ejemplo, y por la que el consumidor está dispuesto a pagar.

Este cambio también es notorio en el crecimiento que ha tenido el tequila 100% agave, que es considerada la categoría prémium y de mayor valor en el mercado, contra la categoría tequila o mixto, un destilado de menos calidad.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT), a través de un boletín informativo, comunica que la categoría 100% agave presenta una tendencia a la alza, y es la más producida y exportada en el primer cuatrimestre del 2022. De los 125.1 millones de litros enviados al extranjero, el 62.6% fue de 100% agave, principalmente a Estados Unidos, con el 83.95% de la exportación total.

Tan solo en el 2021 el valor de las exportaciones de tequila fue de 2 mil 700 millones de dólares. Y como es notable en las cifras del CRT, Estados Unidos es el mercado de mayor valor para los productores.

Tequileros se enfocan en el mercado prémium

Ante esta tendencia en el consumo del tequila, se ha abierto la puerta a un nuevo concepto cada vez más utilizado: la premiumización del tequila. Se refiere a los esfuerzos de productores, distribuidores y dueños de marcas por atraer la atención de consumidores más exigentes y de mayor poder adquisitivo.

Estos esfuerzos incluyen varios aspectos que dan al tequila la categoría Premium o Ultra Premium en el punto de venta:

El primero y más importante es el valor del líquido en sí. Ya no es suficiente ser 100% agave, los maestros tequileros quieren distinguirse por lograr sabores más complejos. Por ejemplo, las clases de tequila añejo y reposado han crecido significativamente. Algunas marcas venden perfiles de extra añejos desde 3 hasta 12 años, por nada menos que 600 dólares la botella.

También el empaque es de suma importancia. A primera vista es lo que transmite al consumidor el valor y la calidad del producto. Las marcas buscan botellas con diseños exclusivos, tapones hechos a mano por artesanos, etiquetas únicas y todo lo que pueda distinguirlos de la competencia.

Garín Etiquetas, empresa dedicada a la producción de etiquetas adhesivas especializadas en tequila y otros licores, confirma el aumento de esta tendencia.

«Fabricamos etiquetas adhesivas para tequila desde hace tiempo, pero el reto es cada vez más grande. Los dueños de marcas de tequila solicitan papeles con texturas únicas, acabados metalizados y cualquier elemento que haga sus diseños más atractivos. Como proveedores, siempre hay que adaptarse y entender a los para que sus productos se adapten a lo que el mercado busca…» Alejandro de Paz – Director general de Garín Etiquetas

Una gran oportunidad para la economía mexicana

Mundialmente, el tequila alcanzó en 2021 un valor de 13 mil millones de dólares y se estima que llegará a 27 mil 700 millones para 2027, en pronósticos de Research and Markets.

El tequila es el producto con Denominación de Origen mexicana más vendido en el mundo. Su crecimiento como una bebida prémium le permitirá ampliar sus ventas en un mercado más amplio, con categorías de mayor costo que representan más ganancias para las familias que se dedican al destilado de agave y, por ende, para la economía de México.

Todo esto sin olvidar que el tequila es un embajador de la cultura y las tradiciones mexicanas, que deben ser representadas con el valor que merecen.

