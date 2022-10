Diferencias entre un bóiler de paso y una regadera eléctrica

/COMUNICAE/

La empresa Bosch, basados en un artículo del sitio ComoFunciona, señala que la regadera eléctrica Tronic 3000s es el dispositivo más seguro del mercado gracias a los materiales con los que está conformada.

Una regadera eléctrica es un dispositivo que, como su nombre lo indica, utiliza corriente eléctrica para calentar el agua de manera constante mientras se mantenga en uso. Solo necesita accionarse para comenzar a usarse.

Generalmente cuenta con la opción de variar entre distintas intensidades de calor para que quien la use pueda disfrutar de una ducha a la temperatura de su preferencia.

¿Cómo funciona una regadera eléctrica?

El funcionamiento de estos dispositivos no es muy complejo, pues solamente se necesita seleccionar la intensidad de la temperatura y se tiene una ducha cálida en cuestión de segundos.

La instalación es igualmente sencilla, solo requiere que se conecte a una salida de agua y a una de corriente eléctrica, y al accionar su interruptor comenzará a dejar salir agua que una resistencia irá calentando conforme va pasando.

Al detener el flujo de agua la regadera eléctrica dejará de calentar en automático. Esto debido a que el interruptor que da paso de la corriente a la resistencia se cierra.

De manera resumida lo que sucede es que el agua llega de las tuberías a la resistencia de la regadera eléctrica, la cual la calienta para después dejarla salir hacia el usuario.

Ventajas de las regaderas eléctricas sobre los boilers

Salones de belleza, bares, restaurantes, entre otros negocios requieren de agua caliente pero tienen como restricción el uso de gas. Para las personas que buscan practicidad e inmediatez una regadera eléctrica Bosch puede ser una gran opción ya que entre sus mayores beneficios se encuentran:

– Permitir la regulación de la temperatura desde la propia ducha.

– No requieren de gas para funcionar. Es ideal para lugares donde no se permite el uso de gas.

– La instalación es muy sencilla y rápida, sólo necesitas agua y electricidad..

– No requieren de un calentador de agua. Evita inversiones extra.

Otra razón para preferirla por encima del boiler es que esta tiene un consumo más eficiente de agua y energía. Y aunque algunas personas temen a estos dispositivos debido a la creencia de que pueden sufrir una descarga, la verdad es que es un aparato muy seguro.

¿Las regaderas eléctricas son seguras?

Es común que aparezcan dudas sobre seguridad al hablar de la combinación de agua y electricidad pero, según un artículo del sitio web ComoFunciona, las duchas eléctricas son generalmente seguras. Aun así es necesario tomar precauciones y no hacer un uso irresponsable de las mismas.

Una de las primeras cosas a revisar, para aumentar la seguridad de una regadera eléctrica, es que esté fabricada adecuadamente y con los materiales necesarios para evitar sobrecalentamiento en la superficie y descargas eléctricas. También es muy importante verificar que la toma de corriente vaya de acuerdo a las características del producto.

Por ejemplo, las regaderas eléctricas Bosch cuentan con carcasa de polipropileno que evita contacto con la instalación eléctrica esto debido a la gran experiencia de la empresa Bosch como especialista en la fabricación de calentadores y dispositivos similares para el hogar. En el catálogo de la empresa se encuentran 2 modelos, 127 KW y 220 KW.

