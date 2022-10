Galileo Financial Technologies invita a financieras a priorizar a la Generación Z, la más grande del mundo

/COMUNICAE/

Fomentar la inserción financiera temprana de los jóvenes potencia la seguridad y prosperidad para su futuro. 30,000 Gen Z llegan a la edad adulta diariamente en América Latina, por lo que serán los protagonistas de las finanzas, el consumo y el trabajo de las siguientes décadas. Es necesario balancear el acceso al ecosistema con medidas de protección y educación financiera

Galileo Financial Technologies, una subsidiaria de SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), en conjunto con un panel de expertos de diversos ámbitos reunieron más de 30 periodistas de tres países para compartir perspectivas sobre el desafío y la imperativa necesidad de fomentar la inserción financiera formal de los jóvenes integrantes de la Generación Z.

Tory Jackson, Head Of Business Development and Strategy para Latam en Galileo Financial Technologies, en conjunto con Claudia Trujillo, gerente de marketing de Ualá México; Fernando Gutiérrez, del periódico El Economista, y Juan Manuel Ramírez, economista y experto en tecnología empresarial de Colombia, aseguraron que hay grandes segmentos de consumidores no bancarizados y subatendidos en América Latina y el Caribe, siendo la generación Z una de las que más atención necesita del sector financiero.

El momento es idóneo para impulsar la adopción de medios de pago digitales de los jóvenes de la Generación Z al ser nativos digitales que están hiperconectados, con una penetración de casi 80% de smartphones.

Es así como Jackson destacó que la dimensión de la Generación Z en América Latina es alta: «Una de cada 4 personas en la región pertenece a esta generación. Hay 160 millones de Gen X en América Latina y 30.000 jóvenes de esta generación, en promedio, llegan a los 18 años diariamente».

Señaló que no solo los Z son la generación más grande que ha existido en la historia de la región, sino que para el 2028, prácticamente, el 100% de esta generación habrá llegado a la edad adulta.

Los panelistas coincidieron en decir que los mileniales han acaparado gran parte de la atención de los medios de comunicación, las empresas e instituciones de diferentes sectores, sin embargo, esta generación ya tiene 30 y 42 años, por lo que es hora de enfocarnos en la siguiente generación.

«No debemotomar esta coyuntura a la ligera,» comentó Jackson. La Generación Z ha iniciado su etapa productiva y están estableciendo sus hábitos y preferencias.

«Las acciones que realizadas como sociedad latinoamericana, tanto los sectores privado y público para impulsar su inserción en el sistema formal, serán decisivos para la definición del futuro financiero de la región por décadas», recalcó el directivo de Galileo.

Tres ejes para la inserción financiera

Los panelistas coincidieron en tres grandes ejes para las empresas e instituciones que se comprometan a la inserción financiera de los jóvenes de la Generación Z:

Inmediatez: los Gen Z crecieron en la era de mensajería instantánea y control por voz, las herramientas que se presentan en la mesa para ellos deben de ser intuitivas y rápidas de operar.

Personalización: para esta generación la experiencia digital es la experiencia humana. No se conforman con experiencias con apps o herramientas que se perciban como cuadradas o estandarizadas. Ellos exigen experiencias que puedan ser moldeadas a sus preferencias personales.

Autogestión: los integrantes de la generación Z prefieren experiencias con apps o herramientas que ofrezcan acceso digital las 24 horas del día, los 7 días de la semana con la posibilidad de controlar su experiencia e incluso solucionar problemas.

Los expertos invitaron a las empresas a privilegiar comunicaciones e interacciones que fomenten la educación financiera. Aseguraron que balancear el acceso con la protección de este segmento, que, por su misma juventud e inexperiencia, es vulnerable debe de ser una prioridad para empresas al igual que autoridades y reguladores.

Queda claro que la inserción temprana es clave en el corto plazo, pero su efecto se sentirá sobre todo en el mediano plazo. A pesar de la enormidad del reto, ir disminuyendo la dependencia del efectivo, Jackson y los panelistas se mostraron optimistas sobre el potencial de la tecnología y el ecosistema dinámico de innovación que caracteriza a la región latinoamericana para superar el desafío.

