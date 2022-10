Elizondo analiza los usos y beneficios del clima de ventana

/COMUNICAE/

Adquirir un aire acondicionado es una inversión económica importante, por lo que se debe elegir la mejor opción entre todas las alternativas, esta compra debe ser duradera. La especialista María Susana menciona en un artículo publicado por Homify los diferentes tipos de aire acondicionado para el hogar, donde se destacan los beneficios del clima de ventana, el cual requiere una modificación pequeña en casa y ofrece un precio realmente económico.

El clima de ventana es un aparato que consta de una unidad que se instala en el lugar de una ventana o un muro exterior, quedando la mitad del equipo en el interior y la otra mitad en el exterior. Este aire acondicionado consta de dos ciclos: el ciclo de aire de la habitación y el ciclo de aire caliente; ambos ayudan a que el aire acondicionado de ventana produzca el aire frío. En Elizondo se encuentra una gran variedad de aires acondicionados de ventana, a precios bajos, la compra de los aires acondicionados de ventana suele ser sencilla debido a que es un aparato accesible que se logra encontrar en tiendas dedicadas a la venta de electrodomésticos.

En el artículo publicado por Homify, la especialista María Susana comparte los tipos de aires acondicionados más adecuados para el hogar, donde se destaca el clima de ventana como una de las mejores opciones cuando se busca olvidarse del calor, con una alternativa económica que solo requiera un pequeño cambio en el hogar. Es importante destacar que él aire acondicionado de ventana solo se puede usar para enfriar espacios pequeños, ya que no cuenta con la capacidad para varios pisos o lugares grandes.

Un clima de ventana no funciona adecuadamente cuando las temperaturas exteriores son frías. El funcionamiento de un aire acondicionado de ventana se ve perjudicado cuando la temperatura exterior es de 21 grados C o menos. Esto no daña la unidad, pero desperdicia energía, además de limitar la capacidad de enfriamiento del equipo.

La elección de un clima de ventana a la hora de la compra depende del tamaño de la habitación que se desea enfriar. Un aire acondicionado muy pequeño tendrá dificultades para mantener la temperatura de una habitación a un estado agradable, en cambio, un modelo muy grande enfriará el espacio rápidamente sin quitar suficiente humedad del aire.

Para determinar el consumo de energía, se debe analizar en frigorías, cuando mayor sea, también lo será el consumo. Tomando como referencia un termostato en 24 °C, un aparato eficiente de 3500 frigorías demanda 1,61 kWh y 4500 frigorías, 2,15 kWh.

Cada vez que se elige un artículo para el hogar se busca la mejor calidad, precio y sobre todo durabilidad. Los aires acondicionados se han convertido en algo esencial para el bienestar de toda la familia, por eso es importante saber identificar lo que será funcional y lo que no. Elizondo cuenta con una variedad de artículos para el hogar de alta calidad a precios accesibles, el clima de ventana es uno de estos, lo que permitirá disfrutar de cada espacio con mayor comodidad.

