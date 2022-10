Colombianos: Ojo a estas recomendaciones para viajar al Mundial de Qatar 2022

LATINOAMÉRICA (Octubre 3 de 2022). Este año la Copa Mundial de Fútbol se jugará en Qatar, un país del continente asiático con ciertas particularidades en cuanto a leyes, cultura y reglas sociales. Latin Assistance, empresa especializada en la asistencia al viajero, nos cuenta las claves a tener en cuenta para viajar al Mundial de Qatar 2022 Es importante que los colombianos que tengan pensado viajar a verlo, se informen y preparen para que el choque cultural que puede producirse al pisar el suelo catarí no les genere inconvenientes durante su estadía. Es por ello que Latin Assistance preparó una guía completa acerca de esas diferencias culturales, algunas claves; requisitos y documentos necesarios para viajar a Qatar y “no morir en el intento”:

Diferencias culturales

Como ya muchos saben, la cultura catarí es muy conservadora y dista mucho de lo que estamos acostumbrados en América Latina. Hay ciertas normas sociales que quienes viajen al Mundial de Fútbol 2022 deberán respetar. Incluso algunas prácticas totalmente naturales para nosotros, allí son consideradas ilegales.

Para empezar, la homosexualidad continúa siendo ilegal en el país asiático. Lo mismo ocurre con las relaciones extramaritales y además, las muestras de afecto en público están mal vistas.

En cuanto a la vestimenta, para ingresar a lugares y acceder a los servicios, es necesario tener cubierto hombros y rodillas. En el caso de las mujeres, sólo pueden tener descubierto el rostro, es decir, no pueden usar bermudas, polleras, ni camisetas de mangas cortas. De no cumplir con esta norma, se les podría negar el acceso a los estadios, transportes públicos o lugares turísticos.

¿Qué NO se podrá hacer en el Mundial de Qatar 2022?

No se podrá festejar en la calle : aquellos que sean encontrados bebiendo en la calle o mientras manejan, podrían ser multados por 3 mil riales cataríes (3.769.000 pesos colombianos).

. En el caso de las mujeres, sólo pueden tener descubierto el rostro. Arrojar basura a la vía pública será multado con 10 mil riales cataríes (12.570.000 pesos colombianos).

con 10 mil riales cataríes (12.570.000 pesos colombianos). No se permitirá el ingreso de libros religiosos o de pornografía al país .

. Tomar fotografías de otras personas también podría ser multado.

. Las demostraciones de afecto en público están mal vistas.

¿Qué actividades se pueden realizar en Qatar?

Aun así, a pesar de estas prohibiciones y fuertes diferencias culturales, el país sede del Mundial es un lugar con mucha historia y lugares turísticos que valen la pena visitar. Si tienes pensado viajar al mundial te recomendamos algunas actividades:

– Cultura e historia: para conocer más sobre este país puedes visitar los museos y estructuras arquitectónicas históricas.

El Museo de Arte Islámico de Doha ofrece buenas exhibiciones durante el año y cuenta con una colección permanente de joyas y patrones islámicos.

Para ver antiguos objetos llenos de historia, visita el Museo Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani. Se encuentra a 23 km de Doha y aloja una colección privada del Jeque Faisal Bin Qassim Al Thani, pariente del emir de Qatar.

Para conocer a fondo la historia de la cultura del país, puedes visitar el Fuerte Al Zubarah, a 105 km de Doha. Este sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuenta con imperdibles ruinas arqueológicas a su alrededor.

– Deportes acuáticos: las aguas cristalinas y la fauna marina son una de las características principales de Qatar. Las temperaturas cálidas ayudan. Los deportes acuáticos son comunes allí: esquí acuático, kitesurf, kayak, buceo y más. Si eres hábil en alguno de estos deportes, no dejes pasar la oportunidad de practicarlo en este país.

– Desierto y dunas: los imponentes desiertos de Qatar y las formaciones de dunas son una parada imperdible si viajas allí. Esta experiencia se puede disfrutar en safaris, montando a camello o, incluso, acampando en una tienda beduina (los beduinos son personas nómadas que viven en tiendas en el desierto).

Documentos y requisitos para viajar a Qatar 2022

Los ciudadanos colombianos no requieren de una visa para viajar al Estado de Catar. Esto aplica para viajes de 30 días, prorrogables por 30 días más.

Sin embargo, sí hay que cumplir con ciertos requisitos. Estos son los documentos necesarios para viajar a Qatar 2022:

Pasaporte al día con vigencia mínima de seis meses desde el ingreso al país.

con vigencia mínima de seis meses desde el ingreso al país. Boleto de avión de regreso .

. Constancia de alojamiento .

. Demostrar que se cuenta con solvencia económica para todo el viaje.

para todo el viaje. Contar con un servicio de asistencia al viajero. No es obligatorio pero es sugerido por las autoridades locales. Qatar Assistance es el portafolio de servicios de asistencia al viajero que diseñó Latin Assistance. Para mayor información https://www.latinassistance.com/co/qatar/qatar-assist

En lo que respecta al COVID-19, estos son los requisitos:

Descargarse la aplicación Etheraz y cargar allí los documentos requeridos.

y cargar allí los documentos requeridos. Presentar un test PCR negativo .

. Firmar previamente al viaje un documento de compromiso y reconocimiento , disponible en www.ehteraz.gov.qa.

, disponible en www.ehteraz.gov.qa. Contratar un seguro de viajes: no es obligatorio pero sí una recomendación del gobierno de Qatar.

Ya no es obligatorio presentar el certificado de vacunación para ingresar a Qatar, aunque aquellos que no lo hagan deberán guardar cuarentena al ingresar al país. Lo mismo ocurre con aquellos que presenten un esquema de vacunación no admitido por el gobierno catarí. Las vacunas que no se consideran válidas son: Sinopharm, Sinovac y Sputnik.

Para realizar dicha cuarentena es necesario reservar previamente un paquete de cuarentena en un hotel designado específicamente para ello. Las reservas deben hacerse en este sitio: https://welcomehome.qatarairwaysholidays.com/qa-en/offers/welcome-home-packages/ .

