Reconoce AMITAI a Cotemar como una de las Empresas Más Éticas (E+E) de México

Grupo Cotemar fue reconocido por AMITAI como una de las Empresas Más Éticas (E+E) 2022 de México, por promover una cultura ética empresarial basada en programas de integridad y valores que trascienden su estructura para llegar a familias, proveedores y sociedad en general, así como a sus diferentes grupos de interés.

El certificado que se otorga reconoce a las empresas que impulsan una cultura ética, social y humana en México, donde valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad son fundamentales para el desempeño de sus actividades.

«En Cotemar contribuimos responsablemente al desarrollo de México al integrar nuestros valores institucionales tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal. Para nosotros, la integridad, efectividad, innovación, colaboración y responsabilidad son el faro que día a día guía nuestro actuar», señaló una fuente interna de Cotemar.

Por su parte, Fernando Sentíes, CEO de AMITAI comentó que «las Empresas Más Éticas, son las empresas con las que todos quieren trabajar, en la que todos quieren invertir y con las que todos quieren hacer negocio, porque tienen políticas sanas y consistentes con todos los grupos de interés y objetivos a largo plazo, porque tienen un gran impacto positivo en la sociedad, tanto en lo ambiental como en lo económico, y, sobre todo, en lo social-humano».

El reconocimiento otorgado por AMITAI y E+E cuenta con el respaldo de un Consejo Consultivo integrado por asociaciones expertas en ética y combate a la corrupción: Hagámoslo Bien por una Cultura de la Legalidad A.C., del Instituto Mexicano Para la Competitividad A.C, IMCO y el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas; quienes evalúan los cuestionarios y eligen a los ganadores.

La metodología de AMITAI evalúa cuatro factores: filosofía ética del negocio, liderazgo ético, promoción y vivencia de valores organizacionales e interacción con la comunidad; a partir del modelo conocido como 3E: Elementos, Eficacia y Evidencia.

Cotemar es una empresa sustentable que cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de sus colaboradores y sus familias, así como el desarrollo de las comunidades en las que opera y el cuidado del medio ambiente y cuenta con un gobierno corporativo integral que impulsa las buenas prácticas organizacionales.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

Página web: www.cotemar.com.mx

Redes sociales: https://www.facebook.com/COTEMAR.Oficial/ / https://twitter.com/CotemarOficial / https://www.linkedin.com/company/cotemar / https://vimeo.com/user52605752

