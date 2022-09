Pymes en México: ¿cuáles son sus mayores retos? Nrich

/COMUNICAE/

En México, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del INEGI. Sin embargo, pese a que estas empresas son la columna vertebral de la economía nacional, muy pocas tienen acceso a financiamiento, lo que ha limitado su crecimiento. Concretamente, solo 2 de cada 10 pymes tienen acceso a créditos. Y esto se debe a que los créditos son muy caros (58.0%), las empresas piensan que no necesitan créditos (20.1%) y a que las empresas no tienen confianza en los bancos (15.1%), según estimaciones de la Encuesta de Productividad y Competitividad PYME 2018 ENAPROCE, (la última de este tipo en realizarse).

Y es que, no es ningún secreto que los créditos suelen ser inaccesibles debido a sus altas tasas de interés, así como tampoco es secreto que las empresas y personas suelen desconfiar de los bancos, en este tipo de trámites.

Ante este contexto, algunas empresas tecnológicas en México, como Nrich, se han enfocado en desarrollar herramientas financieras inteligentes que le permitan a las pymes acceder más fácilmente a créditos, entre otros beneficios. Pues, como se ha demostrado, las herramientas inteligentes son ideales no solo para mejorar el proceso de acceso a créditos, sino también para mejorar la toma de decisiones.

Toma de decisiones y comparación

Para comprender el impacto positivo que está teniendo el uso de nuevas herramientas en los negocios, basta con saber que 6 de cada 10 empresas que han utilizado soluciones con big data (solo por nombrar una tecnología) han notado mejoras en su productividad y eficiencia, según estimaciones del estudio ‘2020 Global State of Enterprise Analytics’.

Esto no es extraño si se considera que el big data le está ayudando a las empresas a analizar grandes conjuntos de datos, para identificar patrones y tendencias que luego utilizan para tomar decisiones más informadas.

Por otro lado, en lo que respecta al acceso a créditos, actualmente ya existen herramientas inteligentes que las pymes pueden utilizar para ubicar y comparar, en solo minutos, los diversos tipos de créditos a los que precalifican en las diversas instituciones financieras de México.

¿Con qué recursos cuentan las pymes en México?

En México, las pymes ya cuentan con soluciones que sirven para paliar uno de los grandes dolores de cabeza del ecosistema emprendedor: el acceso a créditos.

Por ejemplo, empresas como Nrich ofrecen de forma gratuita comparadores de créditos que sirven para que los pequeños y medianos negocios puedan comparar, en solo minutos, los créditos a los que pueden acceder. Y estos incluyen créditos pyme con o sin garantía, créditos revolventes, factoraje e hipoteca pyme.

«Los datos son la materia prima fundamental para la toma de decisiones en las organizaciones, por lo tanto, son activos estratégicos que deben ser gestionados», señala Manel Carpio, risk advisory partner de Deloitte en su análisis ‘Data’.

¿Qué sigue para las Pymes mexicanas?

Los números no mienten, en México, el 35% de los emprendimientos no sobreviven a los 5 primeros años, según datos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). Y una de las causas más importantes por las que no sobreviven, es la incapacidad financiera, de acuerdo con la consultora CB Insights.

«El dinero y el tiempo son finitos y deben distribuirse con criterio. Para las nuevas empresas, quedarse sin efectivo, además de la incapacidad de asegurar el financiamiento/ interés de los inversores, es la principal razón citada por las nuevas empresas para su fracaso», se señala en el informe de CB Insights.

Las herramientas inteligentes, como las brindadas por empresas como Nrich, contrarrestan este problema. E incluso, aportan mucho más valor, pues mejoran los esquemas de toma de decisiones.

