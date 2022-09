¿Qué sucede en el cuerpo después de una cirugía bariátrica?

/COMUNICAE/

Según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en el 2020, la cirugía bariátrica reduce la mortalidad de los pacientes con obesidad, explica el Dr. Luis Zavala cirujano bariatra, pues se trata de una cirugía que ayuda a quienes no han podido bajar de peso por causas de salud o personales. Los resultados de esta cirugía llegan a ser muy beneficiosos aunque es necesario tomar en cuenta los cuidados que indique el médico siendo la dieta especializada el más importante de ellos

Realizarse una cirugía bariátrica conlleva una pérdida de peso considerable y una mejoría en la salud y calidad de vida. La obesidad se asocia con 50 enfermedades y con 13 tipos de cáncer. Algunas enfermedades comunes son por ejemplo de la tiroides, diabetes tipo II, hipertensión, enfermedades del corazón, entre otras pueden prevenirse como parte de los resultados de una cirugía bariátrica.

De acuerdo con un artículo de un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en el 2020, menciona que la cirugía bariátrica reduce la mortalidad de los pacientes con obesidad. Por lo tanto, tomar la decisión de realizarse una cirugía bariátrica resulta ser muy beneficioso para todos los pacientes con problemas de obesidad.

¿Cuánto dura la recuperación de una cirugía bariátrica?

Después de realizarse una cirugía bariátrica, se estima que al cumplir con las indicaciones del médico especialista, el paciente puede tener una recuperación rápida, además de ser necesaria una estadía de 2 noches de hospitalización. El paciente a su alta puede hacer su vida prácticamente normal, subir y bajar escaleras, caminar, manejar, ir de compras, cocinar pero se sugiere que tenga un reposo relativo de 6 días.

Por otro lado, el cirujano le indicará llevar una dieta posquirúrgica especial por 6 meses dividida en varias etapas, las cuales son entregadas y explicadas por la nutrióloga en caso de que el cirujano cuente con un equipo multidisciplinario.

Acciones como mantenerse físicamente activo y mejores hábitos saludables son puntos esenciales para realizar después de una cirugía bariátrica, pues este es un procedimiento que toma en cuenta factores muy personales y así el paciente pueda obtener resultados exitosos.

Proceso de dieta para una cirugía bariátrica

Como se ha mencionado anteriormente, los pacientes de una cirugía bariátrica deben seguir una dieta especial, sin embargo, se debe recalcar la importancia de este punto, ya que es la parte más importante de una fase prequirúrgica que complementa el procedimiento realizado.

Las semanas previas a realizarse una cirugía bariátrica serán de gran importancia, se deberá llevar una dieta reducida en carbohidratos y líquida un día antes de la cirugía. Posterior a la operación la dieta será progresiva iniciando con líquidos hasta llegar a alimentos sólidos. Esto ayudará al paciente a que se sienta preparado para las nuevas porciones de alimentos cuando llegue el momento de poder contar con una dieta regular.

Por lo tanto, una cirugía bariátrica es un procedimiento muy efectivo para quienes no han logrado bajar de peso a pesar de realizar planes alimenticios especiales, ejercicios o bien por causas ajenas como la genética. Por ello un cirujano bariatra debe contar con un equipo especializado que evalúe la situación detallada de cada uno de los pacientes y ofrecerle la mejor solución.

El Dr. Zavala es un médico bariatra certificado que cuenta con un equipo completo de especialistas con una amplia experiencia en el área, para ofrecer a sus pacientes un tratamiento completo ayudando a que cumplan su objetivo al llegar a un peso ideal de una manera rápida, efectiva, y sobre todo segura.

