Samsung y Skillshare anuncian una asociación para llevar clases en línea a personas en América Latina

Santiago Arau y Gabriel Picolo lanzan nuevas clases con productos Samsung para inspirar la creatividad

Las habilidades creativas siempre pueden desarrollarse y mejorar cuando el aprendizaje se combina con las herramientas y tecnologías adecuadas. Samsung está colaborando con Skillshare, la comunidad de aprendizaje en línea con contenido creativo más grande del mundo, para brindar inspiración creativa y contenido a la comunidad creativa latinoamericana, mientras utiliza los productos de alta calidad de Samsung en nuevas clases de fotografía e ilustración en línea en la plataforma.

La asociación entre Samsung y Skillshare se enfoca en llegar a estudiantes y jóvenes profesionales que invierten en sus carreras y buscan nuevas formas de desarrollar diferentes habilidades. «En Samsung diseñamos productos innovadores que brindan soluciones para que la próxima generación de consumidores alcance su potencial y siga sus pasiones. Nuestro ecosistema conectado puede ayudarlos a ser más creativos y alcanzar sus objetivos de vida», dice Arthur Wong, Director de Marketing de Samsung América Latina.

Con miembros en más de 150 países, Skillshare ofrece clases en varios idiomas dictadas por profesores de diferentes partes del mundo. En conjunto con los productos Samsung, incluidos Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy Tab S8 Ultra 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Book Pro 360 y The Frame TV, los creadores de contenido Santiago Arau y Gabriel Picolo lanzarán nuevas clases exclusivas en Skillshare.

El curso «Fotografía Urbana: Explora tu ciudad con tu celular» será impartido por Santiago Arau, un cineasta y fotógrafo mexicano, cuyo trabajo ha sido publicado por la BBC, The New York Times, National Geographic y el Palacio de Bellas Artes . En su primera clase en la plataforma realizada en español, el fotógrafo utiliza los dispositivos Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S8 Ultra y The Frame TV para compartir los fundamentos de la fotografía creativa con un smartphone, y también presenta un paso a paso de su proceso.

A su vez, el ilustrador brasileño Gabriel Picolo es uno de los principales nombres de los cómics en Brasil, conocido por su trabajo publicado por DC Comics, el proyecto 365 días de doodles y sus propios libros publicados. En el curso «Dibujando escenarios: crea entornos increíbles en tus ilustraciones«, producido en portugués y también disponible en español, el artista utiliza una Galaxy Tab para compartir técnicas de dibujo para crear escenarios en ilustraciones con entornos ricos y detallados.

A través de un modelo de suscripción anual, los miembros de Skillshare tienen acceso ilimitado a más de 40 mil clases inspiradoras impartidas por profesionales que trabajan en diferentes campos creativos: ilustración, diseño, fotografía entre otros. Skillshare es elegida por quienes encuentran en la plataforma acceso a nuevas habilidades y oportunidades para practicar sus talentos. Todas las clases de la plataforma también incluyen un proyecto real para que los estudiantes puedan poner en práctica sus nuevas habilidades.

«El lanzamiento de Skillshare en español y portugués fue el primer paso para ampliar aún más la presencia de nuestra comunidad creativa en América Latina, y asociarnos con Samsung, cuyos productos impulsan a las personas creativas en toda la región, aporta más credibilidad a nuestros desarrollos. Las clases de Skillshare de Gabriel Picolo y Santiago Arau ofrecerán a los creativos de habla hispana y portuguesa una gran experiencia práctica en ilustración y fotografía. Esperamos que inspiren a estas personas de toda la región a perseguir sus pasiones creativas» explica Nicolas Scafuro, VP y Head of International de Skillshare.

A través de la nueva asociación, Samsung refuerza su compromiso de colocar la tecnología avanzada al servicio de la educación y el desarrollo creativo en todo el mundo.

Los interesados ​​en conocer las nuevas clases, así como las más de 40 mil disponibles en Skillshare, pueden registrarse a través del enlace: https://skl.sh/samsung_santiago

