Vest lanza su funcionalidad crypto al mercado

Ahora se puede comprar crypto con Vest. Con esto, Vest agrega otro camino para ser una plataforma para invertir invertir el dinero a corto, mediano y largo plazo, según el perfil y acorde a las preferencias

Vest, la aplicación de inversiones que permite a las personas invertir en el mercado de valores de Estados Unidos, sin importar dónde vivas o dónde naciste, ahora tendrá Vest Crypto, un producto que estará disponible a todas las personas que desean comprar y vender criptomonedas a través de una plataforma segura, afianzando así su posición como una app que le permite a sus clientes invertir en diferentes herramientas y construir su patrimonio.

Las criptomonedas se han convertido en uno de los recursos de inversión más codiciados por los distintos mercados, pero encontrar opciones seguras parece complicado y aún más en Latinoamérica; ya que, por motivos políticos y económicos en la región, muchas personas han visto su patrimonio económico afectado por la inflación. Es por ello que las criptomonedas son una opción atractiva para inversionistas, y gracias a la tecnología Blockchain se están convirtiendo en un medio de pago aceptable en todo el mundo, confiable, no falsificable o manipulable.

En ese sentido, Vest apuesta por ser una plataforma segura de compra y venta de más de 30 criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y Dogecoin.

Para Aaron Polhamus, CEO de Vest, el lanzamiento de Vest Crypto es un gran logro. «Decidimos introducir crypto en la oferta de Vest para permitir a nuestros usuarios y usuarias unificar sus inversiones en una sola plataforma. Nuestro fin es que Vest sea un puente entre las finanzas tradicionales y emergentes, acompañando a nuestros usuarios mientras este panorama sigue evolucionando».

Por su parte, para Jaime Rodas, COO de la empresa, Vest Crypto representa varios logros, ya que «muchos de nuestros usuarios nos han pedido poder unificar sus inversiones de bolsa con las de crypto, y estamos felices de anunciar que ya es posible. Además de invertir en más de 30 monedas, crypto nos va a abrir una manera más de fondear cuentas a través de wallets».

Con esto, Vest agrega otro camino para ser una plataforma para invertir invertir el dinero a corto, mediano y largo plazo, según el perfil y acorde a las preferencias.

*El comercio de criptomonedas en la plataforma de Vest es puesto a disposición por Vest Crypto, Inc. y ofrecido y servido a través de Apex Crypto LLC. Ni Apex Crypto LLC ni Vest Crypto, Inc. son miembros de SIPC o FINRA. Las criptomonedas no son valores y no están aseguradas por la FDIC o la SIPC. Los servicios de ejecución y custodia de criptomonedas son proporcionados por Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) a través de un acuerdo de licencia de software entre Apex Crypto LLC y Vest Crypto, Inc.

