Dímelo Efra presenta su nueva canción 'Mi Gata Bellaca' junto a Yo Me Llamo, J Balvin, Danny Romers, Buble y Neto desde México

/COMUNICAE/

Dímelo Efra, el artista ecuatoriano – mexicano que supera expectativas, haciendo colaboraciones con artistas de nivel nacional e internacional, a sus 26 años ha logrado muchas cosas y ha sido el gestor principal para industrializar la música en su país natal Ecuador, pero ¿Quién es Dímelo Efra?

Dímelo Efra, es un artista urbano de doble nacionalidad (ecuatoriano – mexicano), su nombre de pila es Efraín Eduardo Juna Granda, nacido el 20 de febrero de 1996, en Quito, Ecuador, un joven que desde su adolescencia se destacó en la música y los deportes, su facilidad de improvisar, lo hizo ganador de varios premios, Batalla De Los Gallos, Freestyle, La Moda Freestyle dirigida en ese entonces por los puertoriqueños Choko Suarez, Diambu «El Titerito» rivales de Benny Benni, a sus 18 años fue firmado por Santiago Báez, dueño de Krum Récords, tuvo que elegir entre la música y los estudios, sin pensarlo dos veces, escogió la música, es así como Dímelo Efra realizó su primera canción profesional con Bombotunes y Dennys «The Black» titulada ‘Si Como No’, en una semana hizo temas junto a Waldokinc ‘El Troyano’, Bebo Yau, K-Diel ‘El Principal’, J Quiles y más, temas que no salieron porque Dímelo Efra solicito rescindir contrato, porque querían que él hiciera dúo, lo cual se negó, ya que la otra persona que lo acompañaría no tendría experiencia, ni trayectoria y a su perspectiva no sería una ayuda.

Sus decisiones, trajeron sus consecuencias y parte de ello, fue alejarse de la música, sin embargo, no desaprovechó el tiempo y trabajó con otros artistas como escritor, compositor y productor, adquirió más experiencia y entendía más sobre el negocio de la música, lo cual lo motivó, porque estar detrás de las redes sociales de otros artistas, celebridades, figuras públicas, marcas, etc lo hizo un experto y así empezó a emprender como trafficker digital, lo cual le fue muy rentable para poder pagar sus gastos y continuar sus estudios, en 2016, conoce a Gabo Flawers, productor venezolano que llegaba a trabajar en un disco para artistas ecuatorianos y con él grabó ‘Cositas Que Hacemos’ y ‘Periódico De Ayer’, temas que no salieron porque otros artistas quisieron adueñarse de sus canciones, sacando a Dímelo Efra de sus propios proyectos, sin embargo, Dímelo Efra no lo permitió y solicitó a las plataformas digitales que retiraran ese contenido con la respectiva documentación que las mismas solicitaban para comprobar que era una vulneración de derechos de autor.

Meses antes de la pandemia, conoce a Mateo De La Torre, el productor ecuatoriano «Rebel», donde Rebel conocía de su caso y lo invita a grabar, se hicieron muy buenos amigos, la química fue tan buena que ese mismo día hicieron ‘Siempre Perreo, Nunca Inperreo’, en plena campaña de la canción recién estrenada de ese entonces, prohíben la circulación de personas por covid 19, todos encerrados y él con su fuerte en el internet sin saber que hacer, una noche casual, habla con Ricardo Puruncajas manager de Diego Villacis DVM, para trabajar juntos en futuros proyectos y en base a sus experiencias, entre charlas, notaron las deficiencias en la música urbana en Ecuador, de ahí nace Music Business Artists, nombre que lo puso Efraín Juna, se prepararon juntos y lograron firmar a más de 400 artistas nacionales e internacionales para que puedan distribuir y licenciar las canciones con ellos, sin embargo, esto trajo mucho trabajo, nuevos desafíos, nuevos compañeros, habían formado una empresa.

Efraín se especializó y se certificó en México, 2021, en ese mismo año, Dímelo Efra, crea a Las Cuadras Inc, donde firma a Sebastián Grados y Andrés Garcés conocidos como «Buble y Neto», al artista – productor Danny Moya conocido como «Danny Romers», al artista – diseñador gráfico Jasson López conocido como «Jasson S», al artista – barbero Juan Tonato y a la artista – periodista – presentadora Michelle Pozo conocida como «Chellita», actualmente 2022, Dímelo Efra, cursa sus estudios en la Universidad Central Del Ecuador, en la Facultad De Ingeniería y Ciencias Aplicadas, es gerente de Las Cuadras Inc, productora musical y gestora del manejo de celebridades, artistas, marcas, empresas e influencers, regresó a Ciudad De México, México, para escribir, componer y producir más música, de esta manera podrá brindar más canciones como ‘Mi Gata Bellaca’ que es un éxito, fue una colaboración entre Colombia y Ecuador así como ‘Se Apagó La Llama Remix’ junto a Yandar & Yostin de sus artistas Buble y Neto, sus próximas canciones son ‘Periódico de Ayer’, ‘Te dijeron’, ‘Andamos Forrados’, ‘Una Noche’, ‘Quiere Más Perreo’ y sus Freestyle Session.

Redes Sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/dimeloefraoficial

Instagram: https://www.instagram.com/dimeloefra

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCstV9nIqEJmzVsRgE3qetRg

TikTok: https://www.tiktok.com/@dimeloefra

Twitter: https://www.twitter.com/dimeloefra

Vídeos

Mi Gata Bellaca – Dímelo Efra, Yo Me Llamo J Balvin, Danny Romers, Buble y Neto

Cositas Que Hacemos

Efraín Eduardo – Si Como No (Dennys The Black & Bombotunes) | @DimeloEfra

Fuente Comunicae



Source: Comunicae