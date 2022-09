Elektros anuncia la presentación de una patente completa para una revolucionaria tecnología de carga de vehículos eléctricos

/COMUNICAE/

Elektros (OTC PINK:ELEK), un líder emergente en la industria de la movilidad eléctrica, anunció hoy que la compañía está comenzando el proceso para presentar una patente completa para su tecnología de ensamblaje de carga multipuerto para vehículos eléctricos, tan esperada

La empresa ha tomado recientemente la decisión estratégica de contratar a una empresa cercana en Sarasota, FL, que le ayudará a hacer realidad la patente completa de la forma más rápida y eficiente posible. Elektros presentó la patente por primera vez en octubre de 2021, y su director general, Shlomo Bleier, declaró que «este logro es el primero de muchos hitos significativos que añadirán una base segura para construir nuestra ventaja competitiva sostenible. Creemos que esta tecnología podría cambiar las reglas del juego en la industria de los vehículos eléctricos».

Esta tecnología disruptiva permite a los consumidores utilizar varias funciones de carga a la vez, lo que se prevé que se convierta en una característica muy solicitada en los vehículos eléctricos de cara al futuro. La compañía planea no solo incluirla en sus propios diseños, sino comercializar agresivamente la tecnología a los principales fabricantes de vehículos eléctricos como Waymo, Envoy, Lucid Motors, Revel, NIO y Nikola, así como a los fabricantes de vehículos de combustible alternativo.

Acerca de Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) es una empresa estadounidense de transporte eléctrico que innova soluciones de movilidad para consumidores y empresas. El panorama de la automoción se enfrenta a una disrupción existencial durante la próxima década para alcanzar la neutralidad del carbono. Elektros aborda este cambio de paradigma con tecnologías de movilidad que apoyan la sostenibilidad para una experiencia de usuario transformadora. Elektros pretende presentar a los consumidores una experiencia de vehículo eléctrico convincente y completamente nueva, conocida como Elektros Sonic, a partir de 2023. https://elek.world/

Twitter: https://twitter.com/elektrosenergy

Facebook: https://www.facebook.com/Elektrosmotors/

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» que incluyen información relativa a eventos futuros y al rendimiento financiero y operativo futuro. Las palabras «puede», «podría», «será», «espera», «estima», «puede», «cree», «potencial» y expresiones similares y sus variaciones tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas del momento en que se logrará ese rendimiento o esos resultados. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y/o en la creencia de buena fe de la dirección en ese momento con respecto a los acontecimientos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que el rendimiento o los resultados reales difieran materialmente de los expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar estas diferencias incluyen, pero no se limitan a: las fluctuaciones en la demanda de los productos de Elektros, Inc., la introducción de nuevos productos, la capacidad de la empresa para mantener las relaciones comerciales estratégicas y con los clientes, el impacto de los productos y los precios de la competencia, el crecimiento en los mercados objetivo, la adecuación de la liquidez y la solidez financiera de la empresa para apoyar su crecimiento, y otra información que puede ser detallada de vez en cuando en los archivos de Elektros Inc. con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entre los ejemplos de tales declaraciones prospectivas en este comunicado se incluyen las declaraciones relativas a las ventas futuras, los costes y la aceptación de los productos en el mercado, así como las acciones reguladoras a nivel estatal o federal. Para una descripción más detallada de los factores de riesgo e incertidumbre que afectan a Elektros Inc., consulte los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa de la empresa, que están disponibles en www.sec.gov. Elektros, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.

