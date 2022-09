Aire acondicionado Inverter: El mejor aliado para los cambios de clima

/COMUNICAE/

Basados en el artículo publicado por el portal TrendTic, Elizondo cita a los expertos de Media Carrier Chile sobre las razones de cambiarse inmediatamente al uso de aire acondicionado inverter, representando un ahorro considerable para el usuario

El aire acondicionado Inverter, es una tecnología aplicada integrando calefacción y aire acondicionado, lo que permite mejorar el consumo y rendimiento. En Elizondo se encuentra la mejor calidad de aires acondicionados Inverter, esta opción se ha convertido en una alternativa llena de ventajas. Todos los usuarios tendrán la posibilidad de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

En un artículo publicado por el portal experto en tecnología TredTic se menciona que los especialistas de Media Carrier Chile recomiendan cambiar el sistema de calefacción tradicional a un aire acondicionado Inverter por sus múltiples beneficios como su comodidad y experiencia de uso.

Amigables con el medio ambiente

Próximamente comenzará el mes de septiembre y con la temporada de otoño el clima suele ser muy cambiante, el Aire Acondicionado Inverter es la mejor opción ya que permite adecuar la temperatura con un solo clic, ya sea para enfriar o bien calentar la habitación, también te permite mantener una temperatura constante que al evitar que el motor se apague y se encienda logra un ahorro energético, entre un 25% y un 50% respecto a los aires acondicionados normales.

Comodidad y confort

Un Aire Acondicionado Inverter permite el olvidar los riesgos de utilizar calentadores convencionales y así evitar accidentes, ahora con un solo clic desde un smartphone, una aplicación o bien con los asistentes inteligentes se logra aclimatar la habitación a la temperatura deseada, incluso es posible programarlo para evitar que se quede encendido en tiempo no deseado.

Aire Acondicionado Inverter Portátil

Aunque no es muy común en los aires acondicionados, el tipo Inverter portátil suele ser muy eficiente ya que no estarán funcionando todo el tiempo en su máxima potencia, si no que tendrán ciclos intermedios con un consumo más reducido, si bien, es importante destacar que no todas las horas de funcionamiento del aparato tendrán el mismo gasto eléctrico. Habrá unos minutos de máximo consumo al momento de encender el equipo y hasta que se alcance una temperatura cercana a la solicitada por el usuario.

Conforme pasa el tiempo los Aires acondicionados Inverter se van convirtiendo en un esencial en el hogar, ya sea portátil o no, se caracteriza por su fácil manejo, ahorro de energía y por ser amigables con el medio ambiente. Elizondo es una buena opción para adquirir estos aparatos, con amplia variedad de modelos en Aires Acondicionados Inverter cada usuario tendrá la libertad de elegir el que mejor se adapte a su espacio y presupuesto.

