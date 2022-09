Elektros contrata a Investcore Media para una campaña de marketing nacional

/COMUNICAE/

Elektros (OTC PINK:ELEK), un líder emergente en la industria de la movilidad eléctrica, anunció que ha contratado a Investcore Media para proporcionar servicios de marketing digital destinados a crear una mayor conciencia para sus operaciones de carga de vehículos eléctricos y de alquiler de coches de alta gama

Investcore Media colaborará en la prestación de una serie de servicios de marketing digital que incorporan estrategias de contenidos, análisis de datos, marketing basado en búsquedas y estrategias en redes sociales, con el objetivo de aumentar la marca Elektros en el mercado de la recarga de vehículos eléctricos y el alquiler de coches de alta gama.

Comunicación con los accionistas

Investcore Media ayudará a Elektros a desarrollar las comunicaciones internas con los accionistas y los medios de comunicación para mejorar la transparencia. La comunicación con los accionistas es un elemento crítico en cualquier plan de negocio para ayudar a mantener a la comunidad inversora informada sobre los eventos actuales y futuros.

Con vistas a su lanzamiento, Investcore les ayudará a desarrollar una campaña de marketing nacional que incluya conferencias de inversores y exposiciones de vehículos eléctricos en todo Estados Unidos.

Entregas de Tesla

La Compañía también se complace en anunciar que ha sido alertado de que los vehículos Tesla Modelo 3 adicionales están ahora programados para la entrega de su flota de alquiler de coches en el sur de Florida en los próximos días.

Acerca de Investcore Media

Investcore Media se especializa en el contenido y el conocimiento de la marca a través de la gestión de los medios sociales, la distribución de noticias de la empresa a través de plataformas, la gestión de los foros de mensajes de la empresa, las campañas de publicidad en línea y los informes analíticos mensuales. Ayudan a las empresas a desarrollar la exposición de su marca dentro de la comunidad de inversores aprovechando el compromiso social y el alcance. www.investcoremedia.com

Acerca de Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) es una empresa estadounidense de transporte eléctrico que innova soluciones de movilidad para consumidores y empresas. El panorama de la automoción se enfrenta a una disrupción existencial durante la próxima década para alcanzar la neutralidad del carbono. Elektros aborda este cambio de paradigma con tecnologías de movilidad que apoyan la sostenibilidad para una experiencia de usuario transformadora. Elektros pretende presentar a los consumidores una experiencia de vehículo eléctrico convincente y completamente nueva, conocida como Elektros Sonic, a partir de 2023. https://elek.world/

Twitter: https://twitter.com/elektrosenergy

Facebook: https://www.facebook.com/Elektrosmotors/

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» que incluyen información relativa a eventos futuros y al rendimiento financiero y operativo futuro. Las palabras «puede», «podría», «será», «espera», «estima», «puede», «cree», «potencial» y otras expresiones similares, así como sus variaciones, pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas del momento en que se logrará ese rendimiento o esos resultados. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y/o en la creencia de buena fe de la dirección en ese momento con respecto a los acontecimientos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que el rendimiento o los resultados reales difieran materialmente de los expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar estas diferencias incluyen, pero no se limitan a: las fluctuaciones en la demanda de los productos de Elektros, Inc., la introducción de nuevos productos, la capacidad de la empresa para mantener las relaciones comerciales estratégicas y con los clientes, el impacto de los productos y los precios de la competencia, el crecimiento en los mercados objetivo, la adecuación de la liquidez y la solidez financiera de la empresa para apoyar su crecimiento, y otra información que puede ser detallada de vez en cuando en los archivos de Elektros Inc. con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entre los ejemplos de tales declaraciones prospectivas en este comunicado se incluyen las declaraciones relativas a las ventas futuras, los costes y la aceptación de los productos en el mercado, así como las acciones reguladoras a nivel estatal o federal. Para una descripción más detallada de los factores de riesgo e incertidumbres que afectan a Elektros Inc., consulte los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa de la empresa, que están disponibles en www.sec.gov. Elektros, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.

Fuente Comunicae



