El revolucionario tomacorriente de techo Plug & Play de SKYX, que soporta el peso, recibe la aprobación del nombre genérico del National Electrical Code(R) (NEC)

NEC tiene acrónimos para otros dispositivos de seguridad importantes como la toma de corriente GFI (Ground-Fault Circuit Interrupter – GFCI) para baños y otros lugares. La aprobación de los acrónimos NEC para la toma de corriente de techo de SKYX como WSCR significa un hito clave para su proceso de estandarización

SKYX Platforms Corp. (NASDAQ: SKYX) (d/b/a «Sky Technologies») («SKYX», «nosotros» o «la Compañía»), una compañía de tecnología de plataforma altamente disruptiva con más de 60 patentes emitidas y pendientes a nivel mundial para simplificar y mejorar la seguridad y la automatización en hogares y edificios, ha anunciado hoy que el National Electrical Code® (NEC) ha votado a favor de aprobar los nombres genéricos de SKYX para su toma/recepción segura de peso para techos como WSCR (Weight-Supporting Ceiling Receptacle) para su toma universal de techo y WSAF (Weight-Supporting Attachment Fitting) para su enchufe de techo como parte del proceso de estandarización de SKYX. El NEC tiene siglas para otros dispositivos de seguridad importantes, como la toma de corriente GFI (Ground-Fault Circuit Interrupter – GFCI) para baños, cocinas y otros lugares.

Con un mercado de cientos de millones de instalaciones de lámparas y ventiladores de techo sólo en los Estados Unidos, un método de instalación plug & play seguro es una necesidad. Salvará vidas, reducirá significativamente las lesiones, las caídas de escaleras, las electrocuciones, los incendios y otros incidentes peligrosos.

El NEC también reconoce que SKYX ha anunciado recientemente la incorporación histórica de las especificaciones de su toma de corriente/receptor plug & play seguro por parte de las principales organizaciones de normalización de Estados Unidos para viviendas y edificios ANSI / NEMA. Entre los ejemplos de otros productos que tienen especificaciones estandarizadas se encuentran la toma de corriente doméstica y las tomas de corriente GFI para el baño y la cocina que se incluyen en todos los hogares de Estados Unidos.

Mark Earley, antiguo ingeniero eléctrico jefe de la NFPA, antiguo director de la NEC y actual presidente de la Junta Consultiva de Seguridad de SKYX, dijo «Se trata de un hito muy importante para el proceso de normalización de SKYX, así como para la seguridad de los consumidores y profesionales estadounidenses. Sobre la base de los aspectos de seguridad que aporta el receptáculo de techo con soporte de peso de SKYX, espero que las siglas WSCR se conviertan en un nombre familiar en los hogares y edificios de Estados Unidos, al igual que el GFCI. Cuando se utilizan métodos de cableado tradicionales, los riesgos más comunes son las lesiones y muertes por incendios, descargas, electrocuciones y caídas desde escaleras. Estos riesgos pueden reducirse significativamente si se utiliza el método de instalación segura «plug and play» de SKYX, que también ahorra tiempo de instalación, lo que reduce sustancialmente el tiempo que se pasa en las escaleras».

Rani Kohen, fundadora y presidenta ejecutiva de SKYX Platforms, dijo: «El voto del NEC para aprobar los nombres genéricos de nuestros productos de tomas de corriente y enchufes para techos representa un hito importante en el camino de la empresa para ayudar a que los hogares y los edificios sean más seguros e inteligentes como norma. La gente considera que productos como el GFCI o GFI -como muchos llaman a la toma de corriente para baños y cocinas- son necesarios para promover la seguridad y la tranquilidad. Nos sentimos alentados por el apoyo del NEC a nuestro WSCR y, al igual que el GFI, esperamos que nuestra tecnología se convierta en un estándar en todas las casas y edificios, ya que nuestra tecnología salvará vidas, reducirá sustancialmente las lesiones, las electrocuciones, las caídas de escaleras, los incendios y otros incidentes peligrosos que pueden ocurrir al instalar lámparas y ventiladores de techo. Además de hacer que estas instalaciones sean más seguras, nuestra tecnología plug & play simplifica el proceso de instalación, lo que permite ahorrar tiempo y dinero».

Acerca de SKYX Platforms Corp.

Dado que la electricidad es un estándar en todos los hogares y edificios, su misión es hacer que los hogares y edificios sean seguros avanzados e inteligentes como el estándar.

SKYX Platforms Corp. (NASDAQ: SKYX) cuenta con una serie de tecnologías de plataformas avanzadas-seguras-inteligentes altamente disruptivas, con más de 60 patentes estadounidenses y mundiales y solicitudes de patentes pendientes. Sus tecnologías hacen hincapié en la alta calidad y la facilidad de uso, al tiempo que mejoran significativamente tanto la seguridad como el estilo de vida en los hogares y edificios. Creen que sus productos son una necesidad en todas las habitaciones de los hogares y otros edificios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Para obtener más información, visitar su sitio web en https://skyplug.com o seguirles en LinkedIn.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas. La dirección ha basado estas declaraciones prospectivas en sus expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales. Aunque creen que estas expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones son razonables, dichas declaraciones prospectivas son sólo predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la dirección. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa difieran materialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Sus estimaciones sobre el mercado al que pueden dirigirse sus productos pueden resultar incorrectas. La demanda prevista de sus productos podría diferir materialmente de la demanda real. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan e incluyen declaraciones relativas a la capacidad de la empresa para lanzar, comercializar, desarrollar características adicionales y lograr la aceptación en el mercado de sus productos y tecnologías inteligentes, incluido el inicio de las preventas, los esfuerzos y la capacidad de la empresa para impulsar la adopción de las plataformas inteligentes Plug de Sky en los edificios y comunidades residenciales multifamiliares y la adopción por parte de los hoteles, la capacidad para captar la cuota de mercado, la capacidad para ejecutar cualquier oportunidad de ventas y licencias, la capacidad para lograr el estado de código obligatorio para el SkyPlug, y otros riesgos e incertidumbres descritos en los archivos de la empresa con la Comisión de Valores y Bolsa. En particular, la aprobación por parte del NEC de los nombres genéricos de la empresa para su enchufe/receptor de peso seguro para techos como WSCR (Weight-Supporting Ceiling Receptacle) para su enchufe universal para techos y WSAF (Weight-Supporting Attachment Fitting) para su enchufe para techos, o el voto del American National Standards Institute (ANSI) y de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) para la normalización del enchufe y el enchufe/receptor de peso para techos de la empresa, no garantiza la aprobación por parte del Comité del Código Eléctrico Nacional de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) (que consta de múltiples paneles de elaboración de códigos y un comité técnico de correlación y desarrolla el Código Eléctrico Nacional (NEC)) ni de ninguna otra organización comercial o reguladora y no garantiza que ninguno de los productos de la empresa vaya a ser obligatorio según el Código Eléctrico Nacional (NEC) en ninguna jurisdicción, ni que ninguno de los productos o tecnologías actuales o futuros de la empresa vayan a ser adoptados por ningún estado, país o municipio, en ningún plazo específico o en absoluto. No se puede garantizar ninguna de estas cuestiones. Se advierte a los lectores de que no deben confiar indebidamente en las declaraciones de futuro y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación ni tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma.

