Royal Road Minerals anuncia cambios en su consejo de administración

/COMUNICAE/

Royal Road Minerals Limited (TSXV:RYR) («Royal Road» o la «Compañía») anuncia que el Director de la Junta, el Sr. Hugh Devlin, ha sido nombrado para el cargo de Director Ejecutivo de Sostenibilidad y que el miembro de la Junta Consultiva Especial, el Sr. Guy Wallis, se unirá a la Junta Directiva de la Compañía

Hugh Devlin sirvió como oficial de los Royal Marines durante unos 20 años, en los que se especializó en inteligencia, diplomacia militar y control internacional de armas. Como comando de los Royal Marines sirvió en giras operativas en varios países y participó en operaciones antiterroristas y antinarcóticos en Belice e Irlanda del Norte. Al dejar la Infantería de Marina, Hugh trabajó como consultor de seguridad y riesgos, especializado en planificación de la resiliencia, recuperación de desastres y logística operativa. Hugh es un profesional de PRINCE2 y un experimentado gestor de proyectos. En 2005, Hugh comenzó a trabajar en las relaciones con la tierra y la comunidad y en operaciones para empresas de exploración minera y pasó a ser uno de los cofundadores y miembro original del consejo ejecutivo de Royal Road. Hugh tiene una amplia experiencia en el trabajo con las comunidades locales y los grupos indígenas y en el establecimiento de programas de desarrollo comunitario innovadores y sostenibles en Armenia, Kosovo, Georgia, Turquía y Etiopía, que se han centrado en la formación y el desarrollo de habilidades en el lugar de trabajo para los empleados locales y en ofrecer oportunidades a los grupos minoritarios desfavorecidos.

Guy Wallis fue anteriormente miembro de la Junta Consultiva Especial de la empresa. Guy sirvió en las Fuerzas Armadas británicas durante 35 años, 19 de ellos en las Fuerzas Especiales del Reino Unido (UKSF), antes de incorporarse al Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa (Dstl). Mientras estuvo en las Fuerzas Armadas, Guy sirvió en varios teatros de operaciones de alto riesgo y en entornos posteriores a conflictos, como Irlanda del Norte, los Balcanes, Irak y Afganistán. También prestó servicio en el Mando de Operaciones Especiales (SOCOM) de los Estados Unidos, proporcionando asesoramiento operativo y político en materia de lucha contra el terrorismo, en estrecha colaboración con las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En el Reino Unido realizó dos misiones en el Ministerio de Defensa (MOD) proporcionando asesoramiento político y operativo, así como apoyando operaciones sensibles al tiempo con asesoramiento especializado en el Centro de Gestión de Crisis de Defensa (DCMC) y en la Sala de Información del Gabinete ‘Alpha’ (COBRA). En el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa, Guy creó y dirigió un equipo que proporcionaba asesoramiento político a los responsables de la toma de decisiones en el Ministerio de Defensa y otros departamentos gubernamentales del Reino Unido. Guy también dirigió una serie de proyectos delicados en los que se analizaba la capacidad y la política de Defensa y Policía y los futuros requisitos de capacidad técnica. Gran parte de este trabajo requirió un delicado compromiso intergubernamental y de las partes interesadas, así como un conocimiento detallado del panorama político. Guy está muy bien considerado en el sector de la defensa y la seguridad y ha recibido varios premios británicos e internacionales. Tiene un máster en gestión de la seguridad, es miembro del Instituto de Seguridad y está colegiado como profesional de la seguridad. También es un profesional de PRINCE2 y de la gestión de riesgos (M_o_R) y un evaluador de la garantía de calidad.

«Damos la bienvenida a Hugh y Guy a sus nuevas funciones en la empresa. Tanto Hugh como Guy son operadores altamente capacitados con un profundo conocimiento que es de inestimable ayuda en relación con nuestras iniciativas sociales y de seguridad en el país y con respecto a la fortificación del apoyo multilateral, en particular en relación con nuestras iniciativas de negocio y de paz en Colombia «, dijo el Dr. Tim Coughlin, Presidente y CEO de Royal Road.

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Declaración de advertencia

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen información prospectiva y declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes de valores aplicables (colectivamente, «declaraciones a futuro») que describen los planes futuros de la Compañía y las expectativas de su administración de que un resultado o condición declarada ocurrirá. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa, o la evolución del negocio de la empresa o del sector de los recursos minerales, difieran materialmente de los resultados, el rendimiento, los logros o la evolución previstos, expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen toda la información relativa a posibles acontecimientos, condiciones o resultados de las operaciones que se basan en suposiciones sobre, entre otras cosas, las futuras condiciones económicas y cursos de acción, y suposiciones relacionadas con las aprobaciones gubernamentales, y los costes y gastos previstos. Las palabras «planea», «prospectiva», «espera», «pretende», «tiene la intención de» y expresiones similares identifican las declaraciones prospectivas, que también pueden incluir, sin limitación, cualquier declaración relativa a eventos, condiciones o circunstancias futuras. Las declaraciones prospectivas de la Compañía contenidas en este comunicado de prensa, que pueden resultar incorrectas, incluyen, entre otras, los planes de exploración de la Compañía.

La Compañía advierte que no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No existe ninguna garantía de que los beneficios previstos de los planes de negocio o de las operaciones de la Compañía se vayan a alcanzar. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar a las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: las condiciones económicas del mercado, los costes y gastos previstos, las aprobaciones gubernamentales y otros riesgos que se detallan de vez en cuando en las presentaciones de la empresa ante los reguladores de valores provinciales canadienses u otras autoridades reguladoras aplicables. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente documento se basan en los planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones actuales de la dirección de la empresa y ésta no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien los supuestos relacionados con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae