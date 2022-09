Carestream, excelencia de Manufactura con sello mexicano

/COMUNICAE/

Una de las plantas de manufactura más importantes para la marca se encuentra ubicada estratégicamente en Guadalajara, Jalisco, ya que optimiza la recepción de material y la distribución de los productos a cualquier parte del mundo. Gracias a sus altos estándares de calidad, Carestream ha obtenido importantes reconocimientos a lo largo de los años, como el Shingo Prize y premio Jalisco a la excelencia

Más de 100 años respaldan la experiencia de Carestream, siendo un proveedor mundial de sistemas de imagenología médica, imágenes radiográficas para pruebas no destructivas y servicios de recubrimiento de precisión por contrato para un amplio rango de aplicaciones: industriales, médicas, electrónicas, entre otras.

Tiene más de mil patentes de sistemas de diagnóstico por imágenes médicas y dentales, así como de aplicaciones informáticas, las cuales fueron desarrolladas en centros de investigación y desarrollo distribuidos en todo el mundo.

Una de las plantas de manufactura más importantes para la marca se encuentra ubicada estratégicamente en Guadalajara, Jalisco, ha demostrado que sus estándares de calidad están a la altura de otras plantas que se encuentran en Estados Unidos y China.

«La planta de Manufactura de Carestream está ubicada estratégicamente en México, ya que optimiza la recepción de material y la distribución de los productos a cualquier parte, cuenta con certificaciones como ISO 9000, ISO 14000 e ISO 13485, el personal es altamente calificado y comprometido», comentó Alejandro Torres, Director de Manufactura de Carestream.

Agregó que en México se produce la película de imagenología médica y dental, así como industrial y esta producción se distribuye a todo el mundo. Mantienen una mejora constante en los procesos de fabricación, lo cual en su momento les fue reconocido a nivel mundial con el Shingo Prize.

«Hace algunos años, fuimos galardonados con el premio Shingo Prize, es el máximo premio en manufactura, que reconoce a las empresas líderes en procesos comerciales y excelencia en fabricación en países como Canadá, Estados Unidos y México, estamos orgullosos por haber obtenido el reconocimiento a la excelencia en nuestros procesos, hemos demostrado en todos estos años la capacidad y excelencia mexicanas».

Alejandro Torres comentó, que otro de los premios obtenidos fue el premio Jalisco a la Calidad y adjudica estos logros a tres aspectos importantes que fortalecen a la planta en México, como la flexibilidad para dar respuesta a requerimientos específicos de cada cliente, el costo de manufactura, refiriéndose a la rentabilidad y siempre enfocándose en mantener una alta calidad en la fabricación de los productos.

«Hablando un poco de las soluciones para pruebas no destructivas (NDT), los productos van enfocados para diferentes tipos de industrias como aeroespacial, automotriz, petroleras, metalmecánica, construcción, etc. Es importante destacar que el sector de negocio de pruebas no destructivas reúne más de 50 años de experiencia al servicio de los mercados de seguridad e inspección industriales», finalizó Alejandro Torres, Director de Manufactura en Carestream.

Sobre Carestream Health

Carestream es proveedor mundial de sistemas de imagenología médica; sistemas de imágenes radiográficas para pruebas no destructivas; y servicios de recubrimiento de precisión por contrato para un amplio rango de aplicaciones industriales, médicas, electrónicas, entre otras – todas respaldadas por una red de servicio y soporte global- Para información adicional sobre el amplio portafolio de productos, soluciones y servicios de la compañía, favor de contactar a su representante de Carestream o llame al 33 31 34 6200 o visite www.carestream.mx

CARESTREAM es una marca registrada de Carestream Health.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae