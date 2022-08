Más de 1.000 alertas al día en el mar y la costa creados por la comunidad de navegantes

/COMUNICAE/

ShoreView es la herramienta para navegantes que busca revolucionar el sector náutico con tecnología de Realidad Aumentada y alertas de peligros en la costa creadas por sus usuarios en tiempo real

Un asistente visual innovador y pionero en la náutica que ofrece una nueva manera de observar la costa, permitiendo mostrar no sólo lo que uno está viendo con toda la información disponible, sino también lo que no ve. Desde su creación en 2019, la compañía ha tenido un propósito claro: reducir la incertidumbre que supone salir al mar donde no existen las carreteras, curvas o señales como en tierra. En el mar lo único que se ve es agua o tierra y el problema viene cuando no se sabe identificar lo que se tiene enfrente. Ante eso, surgió la solución de la realidad aumentada.

La tecnología de ShoreView permite reconocer destinos en el perfil de la costa con sólo pulsar sobre el mapa un punto concreto que quieres identificar. Las funcionalidades son múltiples: desde conocer la posición y el rumbo de la embarcación, identificar los puntos de interés, conocer si se dan las condiciones para salir a navegar teniendo en cuenta la meteo, visualizar con realidad aumentada la toponimia, etc. Y esto es sólo el principio.

Desde hace unos meses, la aplicación ha querido contar con su comunidad para enriquecer la información en tiempo real en el mar creando alertas de peligros para los navegantes como objetos flotantes, guardia costera, buceadores, afluencia de embarcaciones, corrientes y otras como medusas o consejos del interés de bañistas. Solo en lo que lleva activa la funcionalidad, se han creado diariamente más de 1.000 alertas, teniendo en cuenta que son avisos efímeros dada la idiosincrasia del medio.

Para fomentar esa participación, a partir de noviembre la aplicación formará parte del ecosistema SeaCoast. Un proyecto que incluye tecnología Blockchain y que premiará a los usuarios más activos de la aplicación y de su comunidad de Telegram con Airdrops valorados en 50.000$ que podrán canjearse en diversos servicios.

ShoreView lanzó su prototipo (MVP) en julio de 2019 en Ibiza y Formentera, obteniendo en apenas ocho semanas 4.000 descargas de la app. Hoy, ampliando sus funcionalidades y la cobertura, la app cuenta con cerca de 200.000 descargas y más de mil alertas diarias en el mediterráneo y el Caribe.

El app tiene gran potencial puesto que es una herramienta de fácil adopción y no requiere de otras tecnologías propias de entornos náuticos, simplemente se accede desde el dispositivo móvil. También por ese motivo supone un complemento muy útil para un grupo de usuarios heterogéneo, interesado en obtener información etiquetada y en tiempo real, desde patrones novatos y experimentados, estudiantes y escuelas de titulaciones náuticas, tripulantes, cruceristas hasta turistas terrestres que visitan las costas. Su descarga es gratuita desde la Apple Store y Google Play.

