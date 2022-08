Elektros programa entregas de Tesla para su división de alquiler de autos totalmente eléctricos

/COMUNICAE/

Elektros (OTC PINK:ELEK), un líder emergente en el suministro de soluciones de movilidad eléctrica, anunció que la compañía ahora está programando entregas de Tesla para la primera división de autos de alquiler totalmente eléctricos

La muy anticipada flota de autos de alquiler incluye vehículos Tesla Model 3 que primero estarán disponibles a través de Turo, una aplicación de autos compartidos, y se entregarán en el sur de Florida antes de expandirse por todos los EEUU. La flota se mantendrá on-site en Elektros el próximo mes, donde la infraestructura de carga ya está en marcha. La compañía anticipa que sus operaciones estarán listas para los consumidores antes de fin de año.

El renombrado Tesla Model 3 tiene un alcance estimado de 358 millas con una sola carga y acelera de 0 a 60 mph en tan solo 3.1 segundos. La Compañía prevé una gran demanda por parte de los consumidores que desean experimentar los vehículos Tesla por primera vez sin tener que comprar el vehículo.

Con la sostenibilidad siempre en mente, Elektros continúa siendo pionera en soluciones para alternativas de alquiler de automóviles accesibles y asequibles que también ayudan a reducir la huella de carbono para el futuro.

Acerca de Elektros, Inc.

Elektros (OTC:ELEK) es una empresa estadounidense de transporte eléctrico que innova en soluciones de movilidad para consumidores y empresas. El panorama automotriz enfrenta una disrupción existencial durante la próxima década para alcanzar la neutralidad de carbono. Elektros aborda este cambio de paradigma con tecnologías de movilidad que respaldan la sostenibilidad para una experiencia de usuario transformadora. Elektros tiene como objetivo presentar una experiencia de vehículo eléctrico convincente y completamente nueva a los consumidores conocida como Elektros Sonic a partir de 2023. https://elek.world/

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» que incluyen información relacionada con eventos futuros y desempeño operativo y financiero futuro. Las palabras «puede», «podría», «hará», «espera», «estima», «puede», «cree», «potencial» y expresiones similares y variaciones de las mismas tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no deben leerse como una garantía de rendimiento o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas de los momentos en los que se logrará ese rendimiento o esos resultados. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y/o en la creencia de buena fe de la gerencia a partir de ese momento con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que el desempeño o los resultados reales difieran materialmente de aquellos. expresada o sugerida por las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar estas diferencias incluyen, entre otros: fluctuaciones en la demanda de productos de Elektros, Inc., la introducción de nuevos productos, la capacidad de la Compañía para mantener relaciones comerciales estratégicas y con clientes, el impacto de productos competitivos y fijación de precios, crecimiento en los mercados objetivo, la idoneidad de la liquidez y la solidez financiera de la Compañía para respaldar su crecimiento y otra información que puede detallarse ocasionalmente en las presentaciones de Elektros Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Los ejemplos de dichas declaraciones a futuro en este comunicado incluyen declaraciones sobre ventas futuras, costos y aceptación de productos en el mercado, así como acciones regulatorias a nivel estatal o federal. Para obtener una descripción más detallada de los factores de riesgo y las incertidumbres que afectan a Elektros Inc., consulte las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de la empresa, que están disponibles en www.sec.gov. Elektros, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Fuente Comunicae



