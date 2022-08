SafeBrok reforça presença em Portugal com abertura de escritórios em Coimbra e Leiria

/COMUNICAE/

Corretora de origem espanhola reafirma propósito da sua expansão nacional para alargar e servir melhor a sua base de clientes.

Depois de iniciar oficialmente a sua operação em Portugal em maio deste ano com vários espaços físicos em Lisboa, a corretora de seguros SafeBrok aprofunda a sua estratégia de proximidade com duas novas localizações para servir a Zona Centro.

Com uma filosofia de ação centrada nas necessidades individuais de cada cliente, esta é uma aposta forte em ter uma presença física estável que permita prestar um verdadeiro acompanhamento junto de quem possa beneficiar dele.

«A digitalização veio para ficar, e pensar que podemos voltar a fazer as coisas da mesma maneira que se fazia há uns anos atrás não é realista», comenta José Gonçalves, Diretor de Operações em Portugal. «Ainda assim, continua a não existir um verdadeiro substituto para o contacto pessoal. Fazemo-nos valer também da tecnologia e dos meios à distância, mas há sempre momentos e assuntos que pedem uma atenção especial. Temos presente que cada cliente, acima de tudo, é uma pessoa.»

«Começámos em Lisboa, mas temos uma clara ambição a nível nacional», continua. «Estes centros significam poder estar mais perto das pessoas da região, e isso permite-nos expandir a nossa rede até cobrir todo o país com uma efetiva presença na vida das pessoas.»

Teresa Paiva, Diretora de Zona responsável pelos novos Centros de Gestão da SafeBrok reforça esta ideia: «É sem dúvida uma maneira diferente de trabalhar. Ter a liberdade para aprofundar realmente uma relação de parceria com clientes, trabalhar para ter uma verdadeira noção dos seus objetivos e dar todas as ferramentas para que os possam atingir é muito gratificante. Mais que tudo, sentimos não só que o podemos fazer – somos internamente incentivados a fazê-lo. E isso sente-se bem na reação de cada cliente.»

A empresa assume esta como a sua base de atuação: responder às reais necessidades de cada pessoa através de um acompanhamento personalizado e gratuito, colocando à sua disposição diversas soluções. Para o efeito, conta com acordos com diversas entidades de primeira linha.

A SafeBrok é uma corretora de seguros de origem espanhola. Acreditando que as pessoas têm um perfil cada vez mais informado e exigente, a cada cliente atribui-se um Gestor pessoal que faz um acompanhamento totalmente personalizado e gratuito. Esta expansão em território português alinha-se com uma estratégia da empresa que pretende crescer em volume de negócio, clientes e colaboradores, e tornar-se uma referência.

Em Coimbra poderá encontrar o Centro de Gestão da SafeBrok no nº 12 da Rua João de Ruão, no Edifício Arnado. Em Leiria, situa-se no nº 354 da Rua Anzebino da Cruz Saraiva. A empresa planeia recrutar mais colaboradores e inaugurar vários novos espaços ainda este ano, com especial relevo para o Norte.

